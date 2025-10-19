Если накопленную влагу вовремя не удалить, то со временем это может привести к плесени, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Сначала следует понять, что же именно вызывает конденсат, чтобы избежать распространенной проблемы.

Как избавиться от конденсата дома?

Размещение мебели подальше от внешних стен

Чтобы не столкнуться с плесенью, мебель лучше не придвигать слишком близко к внешним стенам. Между крупной мебелью и холодными наружными стенами должен быть небольшой зазор. Он улучшает циркуляцию воздуха, предотвращая накопление влаги в прохладных углах, где чаще всего распространяется плесень.

Проветривание дома

Надлежащая вентиляция – это самый эффективный способ решить проблему с конденсатом. Нужно регулярно открывать окна во влажных помещениях. Это касается ванной комнаты и кухни, где часто образуется пар от приготовления пищи.



Плесень из стиральной машинки легко вывести / Фото Pexels

Избегание сушки одежды в помещении

Чаще всего избыток влаги в доме происходит из-за сушки белья в помещении. Сушка на радиаторах приводит к тому, что водяной пар выделяется в воздух в комнате. Если же у вас нет балкона или сушильной машины, тогда нужно использовать осушитель воздуха, чтобы минимизировать распространение влаги.

Правильное использование отопления

Резкие изменения температуры приводят к образованию конденсата. Когда отопление выключается, поверхность может быстро охлаждаться, поэтому это увеличивает вероятность конденсации теплого влажного воздуха. Чтобы избежать конденсата, нужно поддерживать отопление на постоянной температуре.

Использование поглотителей влаги

Поглотители влаги способны уменьшить влагу у окон и предотвратить образование капель воды. Впрочем, это лишь временное решение, которое не спасет полностью от проблемы.

Какие еще есть причины появления плесени?

Издание Real Simple отметило, что на появление плесени влияет несколько факторов. Часто плесень появляется в ванной комнате из-за отсутствия вентиляции. Влага на стенах способствует развитию грибка.

Плохо закрепленная плитка в ванной комнате приводит к проникновению внутрь влаги. Из-за этого появляется грибок, который распространяется по плитке. Образованию плесени способствуют влажные полотенца или шторка для душа, которая не высушивается должным образом.

Какие растения борются с плесенью?