Самое время высыпать яичную скорлупу на огород: вот зачем делать это зимой
- Яичная скорлупа, рассыпанная на огороде в январе, отпугивает слизней и защищает растения от вредителей.
- Скорлупа является прекрасным удобрением с медленным высвобождением, богатым кальцием, что ускоряет рост корней.
Дачники уже в январе начинают пользоваться необычным лайфхаком, о котором многие люди даже не догадываются. И нужны для него только отходы – яичная скорлупа.
Если вы варите яйца или делаете яичницу, не спешите выбрасывать скорлупу – она еще может понадобиться на вашем огороде. Причем не весной, а уже прямо сейчас, в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Зачем хранить яичную скорлупу?
Дачников уже сейчас призывают хранить яичную скорлупу, а потом выбрасывать ее на огороде. Многие люди об этом даже не подозревают, однако этот кухонный отход имеет немало полезных свойств. И несмотря на то, что в январе большинство людей, как правило, вообще не проводят время в саду и на огороде, именно эту задачу лучше не откладывать до весны.
Одна из первых причин, почему вы захотите выбрасывать скорлупу не в мусорник, а в почву на участке – это то, что она отпугивает слизней и мешает им попасть к вашим растениям. А это значит, что уже рано весной, когда появятся первые ростки зелени, они будут защищены от нашествия слизней. Впрочем, этот метод все же не полностью эффективен, поэтому и о других средствах борьбы с вредителями забывать нельзя, пишет Gardening Know How.
Но это еще не все – ведь скорлупа имеет кучу питательных веществ, и из нее получается просто невероятное удобрение. Оно ускоряет рост корней и передает растениям все, что им нужно для максимально быстрого развития. В скорлупе есть немало кальция – и для того, чтобы использовать его максимально, следует положить ее в пакет и хорошо измельчить.
Из скорлупы получается замечательное удобрение / Фото Pexels
Когда вы перетрете ее практически в порошок, можете смешать скорлупу с универсальным компостом, или просто рассыпать у основания растений, чтобы обеспечить для нее все необходимые питательные вещества.
Так что скорлупа достаточно твердая, она разлагается медленно, а значит, вы получите отличное удобрение с медленным высвобождением, что не будет действовать слишком агрессивно.
Интересно! К слову, яичную скорлупу также стоит добавлять в компост. Оказывается, это ускоряет разложение органики, и вы можете немного быстрее получить желаемое удобрение.
Что еще дачники могут сделать в январе?
Уже сейчас эксперты советуют начать собирать пол-литровые бутылки – без них весной просто не обойтись. Их можно использовать и как распылители, и как ловушки для вредителей.
Кроме того, за январь можно собрать достаточно много шелухи лука и чеснока, которую впоследствии следует превратить в очень эффективное органическое удобрение для огорода.
Частые вопросы
Почему стоит хранить яичную скорлупу для огорода?
Яичная скорлупа может быть полезной для огорода, поскольку она отпугивает слизней и служит естественным удобрением. Она содержит кальций, который ускоряет рост корней и обеспечивает растениям необходимые питательные вещества.
Как следует подготовить яичную скорлупу перед использованием на огороде?
Перед использованием яичную скорлупу следует измельчить в порошок и смешать с универсальным компостом или рассыпать у основания растений. Это поможет обеспечить растениям необходимые питательные вещества с медленным высвобождением.
Какие другие советы дачникам дают на январь?
Эксперты советуют в январе собирать пол-литровые бутылки для использования в качестве распылителей или ловушек для вредителей, а также хранить шелуху лука и чеснока для создания эффективного органического удобрения.