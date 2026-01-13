Самое время высыпать яичную скорлупу на огород: вот зачем делать это зимой

Дачники уже в январе начинают пользоваться необычным лайфхаком, о котором многие люди даже не догадываются. И нужны для него только отходы – яичная скорлупа.

Если вы варите яйца или делаете яичницу, не спешите выбрасывать скорлупу – она еще может понадобиться на вашем огороде. Причем не весной, а уже прямо сейчас, в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Почему в мороз из батарей сливают воду: секрет, который так всех удивил

Зачем хранить яичную скорлупу?

Дачников уже сейчас призывают хранить яичную скорлупу, а потом выбрасывать ее на огороде. Многие люди об этом даже не подозревают, однако этот кухонный отход имеет немало полезных свойств. И несмотря на то, что в январе большинство людей, как правило, вообще не проводят время в саду и на огороде, именно эту задачу лучше не откладывать до весны.

Одна из первых причин, почему вы захотите выбрасывать скорлупу не в мусорник, а в почву на участке – это то, что она отпугивает слизней и мешает им попасть к вашим растениям. А это значит, что уже рано весной, когда появятся первые ростки зелени, они будут защищены от нашествия слизней. Впрочем, этот метод все же не полностью эффективен, поэтому и о других средствах борьбы с вредителями забывать нельзя, пишет Gardening Know How.

Но это еще не все – ведь скорлупа имеет кучу питательных веществ, и из нее получается просто невероятное удобрение. Оно ускоряет рост корней и передает растениям все, что им нужно для максимально быстрого развития. В скорлупе есть немало кальция – и для того, чтобы использовать его максимально, следует положить ее в пакет и хорошо измельчить.



Из скорлупы получается замечательное удобрение / Фото Pexels

Когда вы перетрете ее практически в порошок, можете смешать скорлупу с универсальным компостом, или просто рассыпать у основания растений, чтобы обеспечить для нее все необходимые питательные вещества.

Так что скорлупа достаточно твердая, она разлагается медленно, а значит, вы получите отличное удобрение с медленным высвобождением, что не будет действовать слишком агрессивно.

Интересно! К слову, яичную скорлупу также стоит добавлять в компост. Оказывается, это ускоряет разложение органики, и вы можете немного быстрее получить желаемое удобрение.

Что еще дачники могут сделать в январе?