Всего 2 капли – и плохой запах исчезает из обуви: простой трюк за копейки

Март этого года выдался довольно теплым, поэтому уже можно смело прятать всю зимнюю обувь в коробки до наступления зимы. Но для того, чтобы сапоги или угги не сохраняли плохой запах, стоит позаботиться о правильном хранении.

Постоянное ношение обуви приводит к тому, что сапоги или ботинки приобретают характерный затхлый запах, пишет "1 минута". Это заметно даже после одного раза ношения обуви, поэтому всегда рекомендуют на следующий день менять пару.

Как улучшить запах обуви?

Решить проблему с запахом поможет эфирное масло чайного дерева, которое хорошо освежает внутреннее пространство обуви. Эфирное масло имеет выразительный запах, который перекрывает другие запахи. Для более естественной свежести можно выбрать можжевельник или сосну. Преимуществом масел является то, что они медленно испаряются.

Перед тем, как упаковать обувь в коробки ее надо аккуратно почистить и убедиться в том, что она сухая. Если же сапоги или угги недавно носились, тогда их лучше высушить при комнатной температуре несколько дней. Влага выйдет сама естественным образом.



Простой метод избежания плохого запаха из обуви

Когда же обувь станет сухой, на ватный диск надо нанести 2 капли масла и положить внутрь ближе к носку. Количество капель не стоит увеличивать, иначе запах может быть слишком резким. Для сохранения формы обуви, ее рекомендуется набить бумагой, а потом положить в коробку для хранения.

Этот способ можно использовать не только для зимних пар обуви, но и для утепленных кроссовок. В начале зимы благодаря этому лайфхаку обувь будет в хорошем состоянии и со свежим ароматом.

Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?

Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах помогут цитрусовые кожуры или спирт. Кожуры только надо положить в обувь на ночь, а спиртом достаточно сбрызнуть стельки.

