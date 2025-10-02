Хранение картофеля в квартире может быть вызовом, особенно в условиях ограниченного пространства и отсутствия подвала. Однако, придерживаясь нескольких простых рекомендаций, можно значительно продлить срок его хранения.

Больше об этом расскажет Food52, передает 24 Канал.

Смотрите также Посадите эти цветы осенью: весной они первыми расцветут

Как правильно хранить картофель в квартире?

Температурный режим

Идеальная температура для хранения картофеля – от 4 до 10 градусов. В таких условиях он сохраняет свежесть и питательные свойства значительно дольше, чем при комнатной температуре. Избегайте хранения картофеля в холодильнике, поскольку это может привести к превращению крахмала в сахар, что влияет на вкус и текстуру.

Место хранения

Хранить картофель следует в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Отлично подойдут шкафы, кладовки или специальные контейнеры с вентиляцией. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к образованию вредных веществ, таких как соланин.



Как хранить картофель в квартире / Фото Unsplash

Упаковка

Используйте для хранения картофеля бумажные мешки, картонные коробки или сетки. Эти материалы обеспечивают необходимую вентиляцию и защищают от влаги. Избегайте пластиковых пакетов, поскольку они могут способствовать накоплению влаги и развитию плесени.

Регулярный осмотр

Периодически проверяйте состояние хранимого картофеля. Удаляйте проросшие или поврежденные клубни, во избежание распространения гнили. Это поможет сохранить остальной картофель свежим и пригодным к употреблению.

Дополнительные советы

Эксперты Southern Living говорят, что не только место хранения влияет на качество картофеля.

Не мойте картофель перед хранением: Влага может привести к развитию плесени и гнили. Не храните картофель вместе с луком или яблоками: Эти продукты выделяют этилен, который может способствовать преждевременному прорастанию картофеля. Используйте специальные контейнеры: Например, контейнеры с деревянными стенками или сетки обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от механических повреждений.

Что нельзя хранить в холодильнике?