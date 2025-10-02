Укр Рус
2 октября, 15:10
Точно не в холодильнике: эксперты раскрыли, где лучше всего хранить картофель

Алена Захарова
Основные тезисы
  • Идеальная температура для хранения картофеля составляет от 4 до 10 градусов, избегать стоит холодильника, поскольку это может ухудшить ее вкус.
  • Картофель следует хранить в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте, используя бумажные мешки или картонные коробки.

Хранение картофеля в квартире может быть вызовом, особенно в условиях ограниченного пространства и отсутствия подвала. Однако, придерживаясь нескольких простых рекомендаций, можно значительно продлить срок его хранения.

Больше об этом расскажет Food52, передает 24 Канал.

Как правильно хранить картофель в квартире?

  • Температурный режим

Идеальная температура для хранения картофеля – от 4 до 10 градусов. В таких условиях он сохраняет свежесть и питательные свойства значительно дольше, чем при комнатной температуре. Избегайте хранения картофеля в холодильнике, поскольку это может привести к превращению крахмала в сахар, что влияет на вкус и текстуру.

  • Место хранения

Хранить картофель следует в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Отлично подойдут шкафы, кладовки или специальные контейнеры с вентиляцией. Избегайте прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к образованию вредных веществ, таких как соланин.


Как хранить картофель в квартире / Фото Unsplash

  • Упаковка

Используйте для хранения картофеля бумажные мешки, картонные коробки или сетки. Эти материалы обеспечивают необходимую вентиляцию и защищают от влаги. Избегайте пластиковых пакетов, поскольку они могут способствовать накоплению влаги и развитию плесени.

  • Регулярный осмотр 

Периодически проверяйте состояние хранимого картофеля. Удаляйте проросшие или поврежденные клубни, во избежание распространения гнили. Это поможет сохранить остальной картофель свежим и пригодным к употреблению.

Дополнительные советы

Эксперты Southern Living говорят, что не только место хранения влияет на качество картофеля.

  1. Не мойте картофель перед хранением: Влага может привести к развитию плесени и гнили.
  2. Не храните картофель вместе с луком или яблоками: Эти продукты выделяют этилен, который может способствовать преждевременному прорастанию картофеля.
  3. Используйте специальные контейнеры: Например, контейнеры с деревянными стенками или сетки обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от механических повреждений.

Что нельзя хранить в холодильнике?

  • Кроме картофеля, эксперты рекомендуют не хранить в холодильнике авокадо, базилик, хлеб и мед, поскольку это может ухудшить их вкус и текстуру.
  • Хранение продуктов при низких температурах может привести к потере эфирных масел и изменению структуры продуктов, поэтому стоит проверять температуру и влажность.

