Как очистить лед с лобового стекла за секунды: советы от опытных водителей

Каждый водитель по утрам сталкивается с проблемой в зимнее время соскабливания льда с лобового стекла. Такой способ не совсем правильный, да и часто малоэффективен, поэтому стоит воспользоваться действенными советами, которые действительно работают.

Неправильное соскабливание льда с лобового стекла может навредить, если использовать не специальный скребок, а кредитную карточку или любой другой предмет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем очистить лобовое стекло?

Последние недели по Украине ударили сильные морозы, а настоящая зима таки дала о себе знать. Если авто припарковано у подъезда, то утром будет гарантированно покрыто слоем льда. Особенно стрессовым является соскабливание льда во время спешки на работу.

Один из пользователей отметил, что утром набирает теплую воду из-под крана и аккуратно поливает ею стекло, а потом сразу включает дворники. Процесс размораживания лобового стекла займет не более двух минут. Однако он отметил, что речь идет именно о теплой, а не горячей воде. По его словам, за 20 лет от этого методе у него ни разу не треснуло стекло.

Автоэксперты в этом случае предостерегают, что кипяток нельзя использовать ни в коем случае, даже если лобовое стекло замерзло очень сильно. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Кроме того, вода стекать на землю – быстро замерзнет, поэтому создаст участок скользкой.



Лобовое стекло можно разморозить довольно быстро / Фото Pexels

Специалисты по автомобильной безопасности советуют воспользоваться самым надежным вариантом. Сначала надо сесть в авто, включить обдув лобового и заднего стекла теплым воздухом и активировать режим размораживания. Именно постепенное повышение температуры уменьшает риск повреждения стекла.

Также можно воспользоваться спреями-размораживателями, которые надо нанести на внешнюю поверхность стекла. Большинство этих средств имеют мгновенное действие и позволяют водителям быстро отправиться в путь.

Эксперты не советуют сидеть в машине с работающим двигателем в машине, в ожидании, что тепло растопит лед. Такое действие займет много времени, потратит горючее и создаст дополнительную нагрузку на двигатель. Обогрев можно совместить с легкой очисткой скребка, но только после того, как лед начнет отходить сам.

К слову, в мороз нельзя ставить машину на ручник, поскольку он может примерзнуть, и автомобиль не сдвинется с места, пишет Auto-Swiat. Если ручник замерз, следует хорошо прогреть двигатель или тормозной механизм теплой водой, а в случае неудачи – обратиться в сервис.

Какие еще есть советы для водителей?