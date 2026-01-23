Этот режим стирки является худшим: может испортить одежду и стиральную машину

Режим быстрой стирки для многих кажется идеальным решением, когда не хватает времени, но использовать его постоянно - плохая идея. Специалисты говорят, что такой цикл способен повредить одежду и оказывает плохое влияние на стиральную машинку.

Режим быстрой стирки удобен только в случае, когда срочно нужна вещь или одежду надо лишь немного освежить, если его одели только один раз, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. Впрочем, для регулярной стирки такой метод совсем не подходит.

Почему не стоит использовать режим быстрой стирки?

Быстрый цикл стирки бывает разным, здесь все зависит от модели стиральной машины. Для сокращения продолжительности программы, производители уменьшают количество полосканий или убирают промежуточные отжимания. Из-за этого вещи очищаются хуже.

Такой режим следует использовать только для чистых вещей, без загрязнений, если они имеют плохой запах. А вот для полноценного очищения вещей этого недостаточно.

Быстрый цикл стирки длится от 15 до 45 минут, поэтому украинцы начали его все чаще включать в связи с отключениями света, чтобы быстро постирать вещи. В результате, одежда будет хорошо пахнуть, но совсем не будет выстиранной так, как надо.



От быстрого цикла стирки стоит отказаться / Фото Pexels

Короткая стирка имеет еще одну проблему – на тканях часто остаются остатки от моющих средств. Постоянная стирка только ухудшит внешний вид одежды и вызовет раздражение кожи.

Кроме того, постоянное использование коротких программ вредит стиральной машине. Недостаток воды и времени в барабане накапливает остатки порошка, грязи и влаги. Это может вызвать неприятный запах. Именно поэтому советуют быстрее стирки включать только в отдельных случаях для освежения вещей.

К слову, на стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут не такими заметными. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Какие еще советы стоит знать?