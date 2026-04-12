Не выбрасывайте яичную скорлупу: садоводы рассказали о невероятной пользе
- Яичная скорлупа может быть использована как удобрение для растений, обогащая их кальцием и регулируя pH почвы.
- Другие полезные домашние отходы включают кофейную гущу и банановую кожуру, которые улучшают структуру почвы и способствуют росту растений.
Опытные садоводы рекомендуют хранить яичную скорлупу, а не выбрасывать ее. Они превращают эти отходы в удобрение и подкормку для растений, которые благодаря скорлупе получают много ценных витаминов и минералов.
В яичной скорлупе много кальция, который необходим растениям для правильного развития, пишет Interia Kobieta. Также удобрение из яичной скорлупы помогает регулировать pH почвы, противодействуя кислотности.
Чем полезно яичное удобрение для растений?
Разбрасывание скорлупы вокруг растения отпугивает слизней, которые способны уничтожить зеленые растения.
Дачники советуют подкармливать удобрением кабачки, виноград, фасоль, помидоры, капусту, папоротник, лаванду и кипарис. Есть два способа использования скорлупы.
Для первого способа нужно измельчить скорлупу, высыпать ее в бутылки и залить кипятком. Смесь необходимо оставить в темном месте на 3 – 4 дня, а после этого полить растения полученным удобрением.
Второй способ – это просто измельчить скорлупу, высушить в духовке и посыпать полученным порошком вокруг растения.
Яичное удобрение полезно для растений / Фото Pexels
Какие еще есть полезные домашние отходы?
Полезной для растений является не только яичная скорлупа. Кофейная гуща – это дешевый и эффективный способ обеспечить почву азотом.
Ее нужно высушить и распределить тонким слоем вокруг растения, чтобы улучшить структуру почвы и способствовать росту. Гущей советуют подпитывать гортензии, азалии и папоротник.
Банановая кожура – также популярное удобрение для растений, в котором содержится калий, фосфор и кальций, влияющие на цветение растений. Дачники кожуру смешивают с водой, чтобы создать жидкое удобрение, или закапывают отходы под растение.
Как легко очистить яйца от скорлупы?
Для легкой очистки яиц во время варки нужно положить в кастрюлю металлическую ложку, что способствует равномерному распределению тепла. Этот лайфхак рассказал в своем инстаграме повар Анатолий Добровольский. Шеф-повар Джулия Чайлд рекомендует после варки опустить яйца в ледяную воду, а затем в кипящую для облегчения очистки.
