Не выбрасывайте трубки от фольги: 3 полезных трюка, которые пригодятся

Опыт – это когда есть умение применить привычные вещи оригинальным способом. Даже картонная трубка от фольги может пригодиться!

Для сообразительных хозяек даже картонные втулки от фольги или бумаги могут быть нужными. Как и для чего их можно использовать – рассказывает портал Onet.

Как использовать втулки от фольги?

Использование картонных втулок в домашнем хозяйстве - это простой способ облегчить быт и одновременно позаботиться об окружающей среде. Вот несколько интересных идей, как превратить обычные трубки в полезные девайсы.

Бережная сушка одежды

Чтобы на футболках или брюках не оставалось заломов от веревки для белья, попробуйте сделать мягкие валики. Просто нанижите несколько картонных цилиндров на прутья сушилки. Одежда, перекинутая через такую объемную основу, сохнет равномернее, а ткань не деформируется.

Для защиты картона от влаги идеально подойдут втулки от фольги, потому что они прочнее, а остатки металлической пленки уберегут их от размокания.

Неожиданный помощник в быту / Фото Freepik

Экологические стаканчики для рассады

Для огородников втулки являются полноценной заменой пластиковым горшкам. Длинную трубку можно разделить на несколько сегментов, заполнить почвой и высеять семена.

Главное преимущество в том, что во время пересадки растение можно помещать в землю вместе с картоном: он постепенно разложится, а корни останутся целыми и невредимыми.

Порядок в мелочах

Обычные втулки помогут навести порядок в ящиках. Поставьте десяток трубок вертикально в коробку, и вы получите удобные ячейки для хранения чего угодно: от карандашей и кисточек для макияжа до гвоздей, ниток или кабелей, рассказывает Morele.

Такой органайзер позволяет держать все необходимое под рукой и видеть каждую мелочь.

Какие лайфхаки стоит попробовать?