Эти растения следует убрать из сада немедленно: они инвазивные и захватят территорию

Многие садоводы стараются разнообразить свой сад и высадить там как можно больше различных растений. Впрочем, от некоторых из них лучше все же как можно скорее избавиться, ведь они принесут больше вреда, чем пользы.

Когда вы планируете пышный и роскошный сад, легко соблазниться растениями, что очень быстро растут – но они могут таить опасность. В частности, многие из них являются инвазивными и могут слишком "полюбить" ваш сад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Какие растения не стоит выращивать в саду?

Рододендрон понтийский

Это растение известно своими вечнозелеными листьями и пышным цветением – но также славу рододендрон приобретает и из-за своей инвазивности. И если сначала он может выглядеть опрятно и красиво, стоит попробовать убрать его с участка, и вы поймете, что это не так-то и просто.

Вся проблема заключается в плотности – рододендрон образует огромные темные и непроницаемые заросли, блокирующие солнечный свет, подавляет другие растения и вытесняет немало видов.

Гигантский ревень

Листья ревеня, напоминающие зонтики, выглядит прекрасно – но это растение может довольно быстро заполонить ваш двор. Ревень очень быстро распространяется через семена, которые любят есть птицы, а также через корневую систему. Кроме того, важно и помнить, что огромный размер растения быстро блокирует солнечный свет и питательные вещества для других видов.

Борщевик

Вероятно, это одно из самых инвазивных растений – и к тому же опасных. Только вы заметите борщевик, его нужно удалить – еще до того, как он зацветет и успеет распространить семена. Впрочем, точно не стоит касаться его или приближаться к нему без защитной одежды – борщевик имеет очень опасный сок, что может привести к серьезным ожогам.

Кизильник

Этот замечательный листопадный кустарник напоминает елку и является распространенным садовым растением – впрочем, много где он становится инвазивным, и особенно в случае, если оставить его без присмотра. Семена кизильника распространяется с птичьим пометом, а само растение очень быстро приживается и укореняется. Убрать его из сада непросто, сообщает Gardens Illustrated.

Японская роза

Несомненно, это инвазивное растение невероятно красивое – и особенно в период цветения. Она также выносливая и легкая в выращивании. Роза цветет привлекательными розовыми цветами, а осенью радует ярко-красными плодами шиповника. Она быстро распространяется из семян и прорастает устойчивыми побегами, что всего за несколько лет могут превратиться в устойчивые заросли.

