Морковь будет оставаться хрустящей и свежей месяцами: 99% людей неправильно ее хранят
- Морковь следует хранить в контейнере с водой в холодильнике, чтобы она оставалась хрустящей до четырех недель.
- Воду в контейнере нужно менять каждые пять-шесть дней для поддержания качества и хрусткости моркови.
Морковь – это популярный зимний корнеплод, который можно есть и свежим, и варить, и жарить, и тушить. Кроме того, она может лежать дома неделями, если не месяцами – если только разобраться, как ее правильно хранить.
Если вы заметили, что морковь начинает быстро цвести, становиться мягкой и невкусной, существует достаточно большая вероятность, что вы просто неправильно ее храните, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Как правильно хранить морковь?
Морковь – это овощ, без которого просто не обойтись в списке покупок. Но нет ничего более неприятного, чем купить продукт и наблюдать, как он слишком быстро портится – еще до того, как вы успеете его использовать. И если морковь хранить неправильно, она действительно может заплесневеть и стать липкой за считанные дни.
Но, независимо от того, покупаете ли вы покупаете целую морковь, или нарезанную в пакете, вероятно, вы просто кладете ее в ящик холодильника – и именно в этом заключается основная ошибка. Зато то, что нужно сделать – это вытащить морковь из оригинальной упаковки, а потом поместить в контейнер и залить его водой.
После этого контейнер с морковью уже можно разместить в холодильнике – таким образом морковь может оставаться максимально хрустящей и свежей до четырех недель. Хранить овощ лучше всего в контейнере с крышкой, ведь влияние общей влаги в холодильнике может привести к преждевременной порче остальных продуктов.
Также не забывайте заменять воду в контейнере каждые пять – шесть дней, чтобы качество и хрусткость моркови сохранились на самом высоком уровне. Этот способ работает так хорошо из-за того, что овощу нужен идеальный баланс влажности и постоянной температуры. И если просто положить морковь в ящик холодильника, это может привести к колебаниям температуры из-за того, что холодильник закрывают и открывают.
И особенно чувствительна морковь к влажности. Овощной ящик в холодильнике разработан для поддержания более высокого уровня влажности, чем остальные холодильника, и для моркови это не будет оптимальным решением. Чрезмерная влажность часто приводит к плесени, а вот недостаточная – к мягкости и потере вкуса.
Но если вы не кладете морковь в контейнер с водой, тогда ее следует просто положить в холодильник, не помыв предварительно – ведь избыток влаги ускорит порчу. Кроме того, перед хранением обязательно следует удалить листья на моркови, чтобы сохранить содержание сахара в ней, пишет Martha Stewart.
Что еще о хранении продуктов следует знать?
Чтобы зелень для салата хранилась в холодильнике несколько недель и не становилась скользкой или желтой, следует изучить несколько простых трюков.
Кроме того, большинство людей на самом деле даже не подозревают, где именно в холодильнике следует хранить молоко – и поэтому оно портится значительно быстрее.
Частые вопросы
Почему морковь может стать мягкой и невкусной, если ее неправильно хранить?
Морковь может стать мягкой и невкусной из-за неправильного хранения - если ее просто положить в ящик холодильника, она может быстро заплесневеть и потерять свою хрусткость. Чрезмерная влажность приводит к плесени, а недостаточная - к мягкости и потере вкуса.
Как правильно хранить морковь, чтобы она оставалась свежей?
Правильное хранение моркови предусматривает извлечение ее из оригинальной упаковки и помещение в контейнер с водой. Контейнер следует разместить в холодильнике и заменять воду каждые пять - шесть дней. Это поможет сохранить хрусткость и свежесть моркови до четырех недель.
Какие еще советы по хранению продуктов могут быть полезными?
Для сохранения свежести зелени для салата следует изучить несколько простых трюков, чтобы она не становилась скользкой или желтой. Также важно знать правильное место для хранения молока в холодильнике, поскольку большинство людей делают ошибку, что приводит к быстрой порче продукта.