Картофель мгновенно испортится: никогда не храните его вместе с этим овощем
- Картофель нельзя хранить вместе с луком, поскольку последний выделяет этилен, что ускоряет прорастание и порчу картофеля.
- Лук и картофель должны храниться отдельно, во избежание взаимного влияния, который приводит к преждевременной порче обоих овощей.
Картофель известен как корнеплод, который может лежать в кладовке всю зиму и оставаться свежим. Впрочем, он все же может начать гнить преждевременно, если допустить одну простую ошибку в хранении.
Картофель – это овощ, без которого не обойтись во многих привычных блюдах. И для того, чтобы он всегда был под рукой, да еще и свежий, следует разобраться с его хранением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Не покупайте эти свечи домой: они вызывают усталость и головную боль
С чем нельзя хранить картофель?
Если вы покупаете картофель в супермаркете, скорее всего, она упакована в полиэтиленовый пакет, но хранить ее долго в нем не стоит – поэтому по возвращении домой лучше распаковать ее. Две основные ошибки в хранении картофеля – это класть его в холодильник и оставлять в полиэтиленовом пакете.
Такие действия приводят к тому, что корнеплоды портятся гораздо быстрее. Вместо этого следует переложить картофель в бумажный пакет и положить в темное, прохладное место, например кладовую. Но есть еще одно "секретное" правило, о котором не знает большинство людей – картофель категорически запрещено хранить с одним популярным овощем.
И этот овощ – это лук. Очень часто картофель и лук оказываются рядом – и хозяева даже не подозревают, что лук выделяет газ, что влияет на картофель: он начинает быстро прорастать и впоследствии портится, пишет allrecipes.
Если вы правильно будете хранить картофель, избежав этой ошибки, он будет оставаться свежим в разы дольше – а значит, вам удастся сэкономить деньги на продуктах и не придется беспокоиться о лишних пищевых отходах.
Лук опасен тем, что он выделяет этилен – этот газ ускоряет созревание фруктов и овощей, и картофеля в том числе. К слову, еще одна причина хранить эти два продукта отдельно – картофель выделяет влагу, которая приводит к преждевременному гниению лука.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Не все хозяйки знают, что на терку нужно наносить масло – этот простой трюк может существенно упростить приготовление блюд.
Кроме того, существует несколько комнатных растений, которые для роста почти не нуждаются в солнечном свете. А это значит, что их можно выращивать даже в комнате без окон.
Частые вопросы
Почему не стоит хранить картофель в полиэтиленовом пакете или в холодильнике?
Хранение картофеля в полиэтиленовом пакете или в холодильнике приводит к более быстрой порче корнеплодов. Полиэтилен не позволяет картофелю дышать, а холод в холодильнике может изменить его текстуру и вкус.
Какой овощ нельзя хранить вместе с картофелем и почему?
Картофель нельзя хранить вместе с луком. Лук выделяет газ этилен, который ускоряет прорастание картофеля, а также влага от картофеля может вызвать преждевременное гниение лука.
Как правильно хранить картофель, чтобы он оставался свежим дольше?
Картофель следует хранить в бумажном пакете в темном, прохладном месте, например, в кладовке. Это поможет избежать ошибок в хранении и продлить свежесть картофеля.
Почему не стоит хранить картофель в полиэтиленовом пакете или в холодильнике?
Хранение картофеля в полиэтиленовом пакете или в холодильнике приводит к более быстрой порче корнеплодов. Полиэтилен не позволяет картофелю дышать, а холод в холодильнике может изменить его текстуру и вкус.
Какой овощ нельзя хранить вместе с картофелем и почему?
Картофель нельзя хранить вместе с луком. Лук выделяет газ этилен, который ускоряет прорастание картофеля, а также влага от картофеля может вызвать преждевременное гниение лука.
Как правильно хранить картофель, чтобы он оставался свежим дольше?
Картофель следует хранить в бумажном пакете в темном, прохладном месте, например, в кладовке. Это поможет избежать ошибок в хранении и продлить свежесть картофеля.