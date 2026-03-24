Интересный лайфхак: зачем хозяйки отрезают уголок губки для мытья посуды

Для многих это может показаться странным, но хозяйки начали практиковать интересный метод с губкой для мытья посуды. Оказывается, отрезание уголка помогает различить губки по назначению и облегчает быт.

Не секрет, что на кухонной губке содержится очень много бактерий, пишет Heaven Coffee Shop. Она кишит микробами из-за того, что контактирует с влагой и остатками пищи.

Если использовать одну губку для различных целей – от мытья посуды до протирания раковины – риск переноса бактерий возрастает.

Зачем на губке отрезать уголок?

Срезанный уголок становится визуальной подсказкой. Таким образом можно сразу увидеть для чего предназначена губка – для кухни или грязных зон. В упаковке продаются губки одинакового цвета, поэтому их невозможно отличить.

И даже если они цветные, то чисто случайно можно перепутать оттенки и забыть, какой для посуды, а какой для поверхностей. Лайфхак помогает избежать путаницы и уменьшает риск перекрестного загрязнения.

Придбати все до кухні можна на відомому українському маркетплейсі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Губка со срезом лучше всего отмечать для протирания раковины и плитки, а губкой без среза – мыть посуду. Такой подход добавляет порядка и делает уборку более организованной.



Губка со срезом облегчит уборку / Фото Pexels

Метод имеет одно преимущество – губки служат дольше. Когда каждая из них используется по назначению, то они не изнашиваются быстро из-за сложных загрязнений.

И хотя губки советуют менять каждую неделю, их все равно не стоит забывать дезинфицировать вечером каждый день после использования.

На сайте Martha Stewart пишет, что для того, чтобы уничтожить бактерии на губке, ее в течение минуты нужно нагревать в микроволновой печи. Благодаря этому способу губкой можно будет пользоваться немного дольше.

Также губку для мытья посуды можно очистить уксусом. Нужно лишь наполнить уксусом миску и опустить губку в нее на 5 – 7 минут. После этого вынуть губку из уксуса и тщательно промыть ее горячей водой.

