Посадка кустов в апреле будет способствовать тому, что растения приживутся и начнут цвести в следующем сезоне с середины весны до конца лета, пишет Express.

Как получить гортензии голубого цвета?

Для поклонников голубого сорта есть простой способ поддерживать оттенок в течение всей весны и лета – достаточно лишь поливать гортензии дождевой водой.

Водопроводная вода в районах с жесткой водой может быть щелочной, поэтому это может привести к тому, что голубые цветы станут розовыми. Дождевая вода по своей природе является более кислой, поэтому эта кислотность позволяет цветам цвести голубым цветом.

Садоводы советуют поливать гортензии регулярно каждую неделю в течение всего вегетационного периода, чтобы помочь корням укорениться.



Получить голубой цвет гортензий достаточно просто

Следует запомнить, что гортензии хорошо растут во влажной почве и могут быстро увядать в жаркую погоду, поэтому в жаркий летний период кустам нужно давать больше воды, особенно если они растут на полностью солнечном участке.

Кроме того, на цвет цветов влияет еще и тип почвы. Если он кислый (с pH 5,5 или ниже), то это обеспечит яркие голубые цветы благодаря наличию алюминия. А вот щелочные почвы (с pH 6,5 или выше) способствуют появлению розовых цветов.

Чтобы почва стала кислой, можно добавить кофейную гущу, которая помогает лучше поглотить алюминий, поэтому это будет способствовать лучшему голубому цветению.

Чтобы стимулировать появление голубых цветов гортензии, выращивайте растение в почве с pH 5,2 – 5,5. Если pH вашей почвы естественно выше, то получить голубые цветы будет очень трудно.

Однако pH почвы можно снизить. Для этого достаточно применить кислую органическую мульчу – сосновые ветви, кору, опилки или дубовые листья. Кроме того, можно приобрести подкислитель почвы.

Весенняя обрезка гортензии по "правилу карандаша" стимулирует обильное цветение, контролирует высоту и ширину куста, улучшает вентиляцию и уменьшает риск заболеваний, пишет Interia Kobieta.

Для правильной обрезки оставляют побеги толщиной с карандаш, удаляя тонкие, что не выдерживают тяжелые соцветия, а также поврежденные и старые побеги для направления энергии на сильные части растения.