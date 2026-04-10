Голуби боятся этого вида: чем их отпугнуть с балкона раз и навсегда

Голуби часто выбирают балконы и подоконники как место для отдыха и даже гнездования. Однако мало кто знает, что эти птицы панически реагируют на определенные визуальные сигналы. Именно благодаря им незваных гостей можно отпугнуть.

Голуби любят балконы, поскольку там уютно, нет сильного ветра, а порой еще и тепло, пишет Interia Kobieta. Однажды поселившись голуби начинают воспринимать это пространство как свое.

Как отпугнуть голубей с балкона?

Для людей голуби создают много неудобств: появляется грязь, неприятный запах и постоянный шум. Помет не только портит вид балкона, но и трудно отмывается. К тому же, он может нести риски для здоровья из-за бактерий и паразитов.

Мало кто знает, но голуби очень не любят белый цвет. Яркие светлые поверхности отражают свет и могут дезориентировать птиц, из-за чего им становится некомфортно находиться в такой среде.

Именно поэтому балкон советуют оформить в светлых тонах: добавить белые горшки, кашпо, текстиль или мебель. Хорошо работают даже растения с белыми цветами – герани, сурфинии, бегонии или лобелии.

Такой подход помогает отпугнуть птиц и делает пространство более опрятным и привлекательным.



Голубей отпугивает белый цвет на балконе / Фото Pexels

Однако следует понимать, что несмотря на свою привычность в городской среде, голуби достаточно сообразительны. Они быстро привыкают к одинаковым раздражителям, поэтому даже эффективные методы со временем могут терять результат.

Именно поэтому советуют время от времени менять подход. Можно переставлять предметы, добавлять новые детали. К примеру, подойдут такие подвижные элементы как вертушки, которые колеблются от ветра.

Специалисты отмечают, что, что от голубей нужно избавляться сразу, как только увидите их на балконе. Если не дать им привыкнуть к месту, то шансов от них избавиться будет значительно больше.

Світловідбиваючу стрічку від птахів чи рідину конкретних голубів можна придбати на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про відлякувачі – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Можно также воспользоваться запахами, которые являются неприятными для голубей. Один из самых простых вариантов – обычный уксус. Резкий аромат заставляет птиц избегать обработанных поверхностей. Достаточно лишь развести уксус с водой и регулярно протирать средством балкон или подоконники.

Эффективными могут быть эфирные масла, в частности эвкалиптовое. Достаточно добавить несколько капель в воду и нанести на те места, где чаще всего садятся птицы. Для усиления эффекта, можно чередовать эвкалиптовое масло с ароматом лаванды или перечной мяты.

Для отпугивания птиц можно использовать компакт-диски, голографические ленты, защитные сетки, воздушных змеев и звуковые отпугиватели, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Важно устанавливать отпугиватели, когда плоды начинают созревать, чтобы птицы не привыкли к ним заранее.