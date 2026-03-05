Кувшины или магистральные: какие фильтры выбрать для дома

Пить проточную воду из-под крана или даже использовать ее в приготовлении пищи точно не рекомендуется. Даже если она визуально чистая, может содержать содержит симбиоз минералов, микробов, хлорки и ржавчины.

Лучший способ сэкономить деньги на покупке бутилированной воды – это покупка домашнего фильтра. Впрочем, ориентироваться в выборе стоит не только на цену, но и на некоторые особенности помещения и собственные потребности, пишет Good Housekeeping.

Интересно Пятна исчезнут с ковра за считанные секунды: поможет малоизвестное средство

Зачем фильтровать воду дома?

Причин фильтровать домашнюю воду есть немало. Вот лишь несколько основных:

водопроводная вода может содержать микробы – даже несмотря на очистку могут оставаться: кишечная палочка, норовирус, а также химические вещества и токсины;

– даже несмотря на очистку могут оставаться: кишечная палочка, норовирус, а также химические вещества и токсины; для очистки используют хлор – в повышенных уровнях он не только влияет на запах и вкус воды, но и может привести к раздражению кожи. И даже если хлор очистил воду идеально, она все еще может поглощать свинец, медь и остальные вредные металлы из старых труб водопровода.

– в повышенных уровнях он не только влияет на запах и вкус воды, но и может привести к раздражению кожи. И даже если хлор очистил воду идеально, она все еще может поглощать свинец, медь и остальные вредные металлы из старых труб водопровода. жесткая вода – белый налет, образующие кальций и магний в воде, со временем портит сантехнику и бытовые приборы, например посудомойку и стиральную машину. Кроме того, жесткая вода негативно влияет на здоровье кожи и волос.

Какие типы фильтров для воды бывают?

Фильтр – это инвестиция как в собственное здоровье, так и в долговечность кухонной техники. Но какой выбрать, ведь вариантов немало? Далее в материале рассмотрим самые распространенные модели.

Якщо шукаєте, де придбати фільтр для води зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Якщо важливо перевірити фільтр перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Крім того, з підпискою Smart – за 50 гривень на місяць доставка буде безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Кувшины

Кувшины-фильтры – это самый простой способ фильтрации воды дома. Идеально подходит для нужд одного или двух человек.

Даже этот вариант обеспечит отличную защиту от множества загрязнителей, содержащихся в водопроводной воде. Впрочем, кувшин нужно наполнять вручную, а также он занимает место в холодильнике или на столешнице. Кроме того, чтобы предотвратить появление плесени, этот тип фильтра необходимо регулярно чистить.

Бутылка с фильтром

Новейшая категория фильтров, которая позволяет набрать воду из-под крана и взять ее с собой в дорогу. Очевидное преимущество таких бутылок – это бюджетная цена и портативность.



Бутылка с фильтром – прекрасная альтернатива пластику / Фото Pexels

Настольный фильтр для воды

Если есть немного свободного места на кухне, такой вариант фильтра может стать идеальным даже для большой семьи. Он достаточно вместительный (до 30 стаканов), но процесс фильтрации отнимает определенное количество времени.

Для того, чтобы пользование было максимально комфортным, лучше всего будет выработать привычку наполнять фильтр накануне вечером. Чистить настольный фильтр нужно еженедельно.

Магистральный фильтр

Этот фильтр – идеальное сочетание удобства, превосходной фильтрации и стоимости. Устройство обычно состоит из 1 – 3 фильтров, размещаемого под раковиной, а также дозатора возле кухонного крана.

Для установки такого фильтра придется вызвать профессионала – особенно в случае, если в платформе мойки нужно будет просверлить отверстие. Впрочем, как результат – очищенная вода и максимально свободная кухня.



Магистральный фильтр экономит место / Фото Unsplush

На что обратить внимание при выборе фильтра?

Различные фильтры для воды имеют различные функции: улучшают вкус воды; удаляют вредные химические вещества; уничтожают определенные виды микробов.

Но независимо от типа фильтра, что вы выбираете для своей квартиры, следует учитывать несколько факторов, пишет CDC.

Размер пор фильтра

Поры – это крошечные отверстия в фильтре, которые пропускают воду и задерживают все лишнее. Работают воды подобно ситечку или дуршлагу: чем меньше размер пор, тем меньше видов микробов и химических веществ попадет через фильтр.

Но здесь есть несколько нюансов, ведь существует абсолютный и номинальный размер пор.

Если абсолютный размер пор составляет, например, 1 микрон, это означает, что каждая пора фильтра имеет размер 1 микрон или меньше.

А вот в фильтрах с номинальным или средним размером пор в 1 микрон некоторые поры меньше, а некоторые – больше заявленного размера. Это означает, что такие фильтры могут пропускать некоторые вещества, что размером больше, чем 1 микрон.

Потребности в фильтрации

В зависимости от того, чего вы хотите достичь очисткой воды, меняются и требования к фильтру.

Улучшение вкуса и запаха . Для этого следует искать фильтры с картриджами со спрессованным активированным углем.

. Для этого следует искать фильтры с картриджами со спрессованным активированным углем. Удаление паразитов и амеб . Абсолютный размер пор у такого фильтра должен быть 1 микрон или меньше, также он должен быть оснащен функциями микрофильтрации, нанофильтрации или ультрафильтрации. Еще один вариант – фильтр обратного осмоса.

. Абсолютный размер пор у такого фильтра должен быть 1 микрон или меньше, также он должен быть оснащен функциями микрофильтрации, нанофильтрации или ультрафильтрации. Еще один вариант – фильтр обратного осмоса. Бактерии. Для того, чтобы фильтр эффективно удалял из воды такие бактерии, как сальмонелла или кишечная палочка, он должен быть оснащен ультрафильтрацией или нанофильтрацией, а также абсолютный размер пор не должен превышать 0,3 микрона.

Для того, чтобы фильтр эффективно удалял из воды такие бактерии, как сальмонелла или кишечная палочка, он должен быть оснащен ультрафильтрацией или нанофильтрацией, а также абсолютный размер пор не должен превышать 0,3 микрона. Вирусы. Чтобы удалить из воды вирусы, например норовирус, или вирус гепатита A, подойдут или фильтр с нанофильтрацией, или фильтр обратного осмоса.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать идеальный вакууматор для дома.