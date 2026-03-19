Откажитесь от ершика для унитаза: эксперт рассказала, чем его заменить

Ершик для унитаза является привычным инструментом для уборки, впрочем одна експертка рассказала о более гигиеничном методе. Для него не понадобится никакая щетка.

Во время уборки большинство людей используют щетку для чистки унитаза, пишет Express. Ершик является простым и удобным в использовании. Достаточно лишь нанести средство для мытья и механически очистить чашу, однако теперь его использовать необязательно.

Читайте также Накипь начнет отваливаться: какое кухонное средство очистит детали стиральной машины

Чем чистить унитаз вместо ершика?

Эксперт по чистоте Кей Митчелл рассказала, что никогда не использовала ершик для туалета и даже не рассматривала современные силиконовые варианты. При этом ей удается держать туалет всегда чистым.

Ее подход заключается в регулярном использовании отбеливателя, который она добавляет в чашу дважды в день – утром и вечером. По ее словам, этого вполне достаточно, чтобы избежать появления налета и пятен, поэтому потребность в чистке щеткой просто не возникает.

Відбілювач можна придбати на Prom. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

В туалете есть труднодоступное место – под ободком. В таком случае Кей использует специальные пенные средства, которые могут легко проникнуть в щели. Для качественной очистки достаточно лишь протереть тряпкой нижнюю часть унитаза, чтобы сантехника оставалась чистой и белоснежной.

И для тех, кто все же не представляет себе чистоты без механического трения, классический способ уборки никто не отменяет. Привычный для нас подход тоже имеет право на существование, поэтому здесь все зависит от привычек и уровня комфорта.

Довольно часто внутри унитаза накапливается ржавчина, которую не может очистить щетка для унитаза. В таком случае таблетка для посудомоечной машины может эффективно удалить ржавчину и налет в унитазе благодаря своим ферментам и отбеливающим агентам, пишет Martha Stewart. Эксперты советуют бросать таблетку в бачок на ночь для максимального результата. Благодаря этому эмаль будет блестеть и даже удастся устранить неприятный запах.

Что еще стоит прочитать?