Откажитесь от ершика для унитаза: эксперт рассказала, чем его заменить
- Эксперт Кей Митчелл рекомендует заменить ершик для унитаза на отбеливатель, который нужно добавлять дважды в день для предотвращения налета.
- Для труднодоступных мест под ободком используются пенные средства, а для удаления ржавчины и налета – таблетки для посудомоечной машины.
Ершик для унитаза является привычным инструментом для уборки, впрочем одна експертка рассказала о более гигиеничном методе. Для него не понадобится никакая щетка.
Во время уборки большинство людей используют щетку для чистки унитаза, пишет Express. Ершик является простым и удобным в использовании. Достаточно лишь нанести средство для мытья и механически очистить чашу, однако теперь его использовать необязательно.
Читайте также Накипь начнет отваливаться: какое кухонное средство очистит детали стиральной машины
Чем чистить унитаз вместо ершика?
Эксперт по чистоте Кей Митчелл рассказала, что никогда не использовала ершик для туалета и даже не рассматривала современные силиконовые варианты. При этом ей удается держать туалет всегда чистым.
Ее подход заключается в регулярном использовании отбеливателя, который она добавляет в чашу дважды в день – утром и вечером. По ее словам, этого вполне достаточно, чтобы избежать появления налета и пятен, поэтому потребность в чистке щеткой просто не возникает.
В туалете есть труднодоступное место – под ободком. В таком случае Кей использует специальные пенные средства, которые могут легко проникнуть в щели. Для качественной очистки достаточно лишь протереть тряпкой нижнюю часть унитаза, чтобы сантехника оставалась чистой и белоснежной.
И для тех, кто все же не представляет себе чистоты без механического трения, классический способ уборки никто не отменяет. Привычный для нас подход тоже имеет право на существование, поэтому здесь все зависит от привычек и уровня комфорта.
Кей Митчелл отказывается от ершика в пользу отбеливателя
Довольно часто внутри унитаза накапливается ржавчина, которую не может очистить щетка для унитаза. В таком случае таблетка для посудомоечной машины может эффективно удалить ржавчину и налет в унитазе благодаря своим ферментам и отбеливающим агентам, пишет Martha Stewart. Эксперты советуют бросать таблетку в бачок на ночь для максимального результата. Благодаря этому эмаль будет блестеть и даже удастся устранить неприятный запах.
Что еще стоит прочитать?
Эксперт советует использовать горячую воду и средство для мытья посуды для прочистки забитых труб от жира.
Синяя заслонка в стиральной машине помогает дозировать моющее средство, имея шкалу от 50 до 200 мл, что позволяет наливать средство без мерного колпачка.
Частые вопросы
Почему Кей Митчелл отказалась от использования щетки для чистки унитаза?
Кей Митчелл отказалась от щетки для чистки унитаза, потому что считает, что регулярное использование отбеливателя дважды в день - утром и вечером – является достаточным для поддержания чистоты чаши унитаза без необходимости в механической чистке.
Какие альтернативы щетке для унитаза предлагает Кей Митчелл?
Кей Митчелл рекомендует использовать отбеливатель для регулярной очистки чаши унитаза и специальные пенные средства для труднодоступных мест под ободком. Для дополнительной очистки можно протереть нижнюю часть унитаза тряпкой.
Какие другие методы очистки унитаза упоминаются в статье?
Статья упоминает об использовании таблеток для посудомоечной машины для удаления ржавчины и налета в унитазе. Эксперты советуют бросать таблетку в бачок на ночь для максимального результата – это поможет устранить неприятный запах и сделает эмаль блестящей.