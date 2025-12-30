3 елочных украшения, которые принесут успех в Новом году: они привлекают деньги и любовь

Уже завтра в полночь весь мир будет праздновать Новый 2026 год. Этот праздник не обходится без елки, поэтому для того, чтобы привлечь в жизнь хорошие события, советуем обратить внимание на украшения, которые имеют особое значение.

Правильное оформление елки по философии фэн-шуй способно не только повлиять на атмосферу дома, но и стать активатором счастья, гармонии и достатка, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Какие 3 украшения имеют энергетическое значение?

Звезда на верхушке

Верхушка елки символизирует связь с небом, поэтому на на елке обязательно должна быть звезда с направленным вверх острием. В энергетическом смысле звезда направляет поток ци вверх – к развитию, прогрессу и личностному росту. Без этого символа елка считается энергетически незавершенной.

Шары – символ гармонии, отношений и достатка

Круглые украшения в фэн-шуе символизируют целостность, единство и баланс. Они помогают уравновесить энергию и создать ощущение стабильности. Цвета имеют определенное значение:

Золотой – притягивает достаток, уверенность и успех;

Красный – усиливает женскую энергию, счастье и радость;

Белый или кремовый – приносит в жизнь спокойствие;

Зеленый – поддерживает здоровье.

Специалисты советуют ограничиться только двумя – тремя цветами. Много цветов создадут энергетический хаос.

Свет – активация жизненной энергии ци

С точки зрения фен-шуй, без гирлянд елка не имеет полной силы. Свет – это стихия огня, которая активирует и оживляет пространство, поэтому гирлянды отвечают за движение вперед. Лучше всего выбирать теплый белый свет.

В фэн-шуе декорирование елки – это сознательный ритуал. Украшать ее рекомендуется в хорошем настроении и с четким намерением.

А чтобы наполнить дом праздничным ароматом, можно использовать специи, пишет Real simple. Подойдет корица, гвоздика, апельсиновая цедра и ароматизаторы. Также молотый кофе, прогретый несколько секунд на сухой сковороде, дает глубокий, теплый аромат, который также поможет почувствовать феерию праздника.

Какие еще советы стоит знать?