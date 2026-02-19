Душевая лейка станет чистой без уксуса: чем на самом деле ее надо мыть
Известковый налет на душевой лейке часто наблюдается из-за жесткой воды. Белый осадок может оставаться на поверхности даже после тщательной уборки. Но справиться с проблемой можно благодаря простому кухонному продукту.
Налет может накапливаться внутри отверстий, приведя к ослаблению напора воды, пишет Mirror. Длительный осадок создает благоприятную среду для бактерий, поэтому со временем отложения уплотняется и превращается в твердую корку, которую сложно убрать.
Чем очистить душевую лейку?
Многие хозяйки используют уксус или отбеливатель для душевой лейки. Однако отбеливатель не растворяет минеральные отложения, поскольку для этого нужно кислотную среду.
Уксус в таком случае является вспомогательным, однако жидкость имеет резкий запах, который долго задерживается в ванной комнате и не выветривается.
Есть удачная альтернатива уксусу – и это обычный лимонный сок. Такой вариант подойдет для тех, кто не хочет мириться с запахом уксуса. В лимонном соке содержится кислота, которые разрушают минералы, образующие известковый налет. Благодаря этому размягчаются отложения без использования химии.
Сок лимона очистит налет на душевой лейке / Фото Pexels
Специалисты советуют использовать свежевыжатый сок, поскольку в нем выше концентрация кислоты, чем в магазинных вариантах. Для образования раствора надо смешать две равные части теплой воды и сока из 3 – 4 лимонов.
Если воронку можно снять, то лучше ее открутить и погрузить в раствор на час. Если же снять невозможно, то стоит жидкость налить в пластиковый пакет, надеть на воронку и зафиксировать резинками.
После такого замачивания налет станет мягче и начнет крошиться. Тогда надо протереть поверхность тряпкой, а остатки в отверстиях убрать старой зубной щеткой. В результате налет очистится, а напор воды восстановится.
Чем вывести налет с сантехники?
Блогерша София Сизова поделилась двумя домашними лайфхаками для очистки сантехники от известкового налета с помощью пергамента и бумажного полотенца с уксусом. Пергамент благодаря воску в составе полирует сантехнику до блеска, а уксус, оставленный на 15 минут на кране, эффективно удаляет налет.
