Уксус должен появиться в вашей ванной уже сегодня: вы не догадывались о его пользе
- Уксус может нейтрализовать запахи, смягчать ткани, дезинфицировать, растворять остатки моющих средств и сохранять цвет одежды.
- Для стирки используется дистиллированный 5% уксус, который помогает также очищать стиральную машину и удалять известковый налет.
Мы привыкли использовать уксус на кухне, однако он способен улучшить стирку. Большинство хозяек боятся использовать его из-за запаха, но зря. На самом деле он исчезает после цикла стирки, оставляя вещи мягкими и чистыми без резкого аромата.
Уксус дезинфицирует, нейтрализует запахи, смягчает ткани, растворяет остатки моющего средства и имеет еще множество других преимуществ, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Уксус стоит копейки, а если знать, как его правильно использовать, то это средство будет в вашей ванной всегда.
Как использовать уксус для стирки?
Натуральный смягчитель тканей
Уксус хорошо растворяет остатки моющих средств и жира, из-за которых вещи становятся жесткими. Достаточно добавить лишь половину стакана в отсек для смягчителя.
Борется с затхлым запахом
Иногда вещи имеют не совсем приятный запах. Чтобы от этого избавиться, нужно 2 стакана уксуса добавить прямо в барабан и запустить цикл стирки. Средство устранит бактерии и нейтрализует запахи.
Сохраняет цвет
Темная одежда способна потерять цвет, поэтому половина стакана уксуса во время полоскания поможет сохранить его.
Уксус сохраняет цвет вещей / Фото Freepik
Выводит пятна
Уксус для белых вещей является спасительным средством. Нужно смочить пятно, оставить на 15 минут, а потом постирать. Уксус хорошо расщепит остатки и поможет убрать желтые следы.
Удаляет остатки порошка
Даже после стирки на одежде остаются остатки от порошка. Чтобы это не привело к раздражению кожи, нужно добавить уксус в стиральную машину.
Очищает стиральную машину
В машинке накапливается известковый налет и плесень. Нужно только запустить горячий цикл для белья с двумя стаканами уксуса.
Смягчает жесткие ткани
Хлопковые полотенца со временем становятся довольно жесткими. Чтобы избавиться от этого, на ночь нужно замочить их в воде с уксусом (1 стакан на 4 литра воды), а на утро они снова станут мягкими.
Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус. Применять его слишком часто не стоит, чтобы не повредить резиновые детали стиральной машинки.
Даже в дорогих отелях, для восстановления мягкости полотенец используют уксус, пищевую соду и отбеливатель, пишет Express. Полотенца рекомендуется стирать в горячей воде при температуре 60 градусов для удаления остатков мыла и других средств.
Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак в отелях. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.
Какие надо знать лайфхаки о стирке?
Существует лайфхак для стирки, который предусматривает использование влажной салфетки. Благодаря такому применению удастся собрать шерсть и ворсинки.
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
