Зачем на шампурах завиток и кольцо: 90% об этом даже не догадывались

С наступлением тепла начинается сезон выездов на природу, а вместе с этим – время для пикников и шашлыков. Традиционно мясо жарят на шампурах, однако большинство даже не догадывались для чего на самом деле нужен на нем завиток и кольцо.

Возле ручки шампура кольцо все воспринимают как декоративную деталь или же думают, что оно необходимо для подвешивания, однако это не так. Блогерка София Сизова рассказала в своем инстаграме, что этот элемент имеет практическое назначение, которое создано для того, чтобы приготовление шашлыка было удобным.

Зачем на шашлыках кольцо?

После жарки шашлыка большинство снимают куски мяса с помощью вилки, однако порой это не очень удобно. Блогер объяснила, что кольцо на шампуре предназначено для того, чтобы легко снимать готовое мясо.

Кольцом удастся снять все кусочки за несколько секунд. Однако шампур должен быть холодным и чистым, чтобы им можно было удобно воспользоваться, поскольку после использования на огне шампур еще некоторое время остается горячими.

А вот завиток на шампурах позволяет удобно прокручивать шампур на мангале. Благодаря ему удается равномерно обжаривать мясо со всех сторон. Эту деталь также считают декоративным элементом, однако она играет полезную функцию.

Очистить шампуры от жира можно благодаря сырой картошке с солью, пишет Express. Благодаря щавелевой кислоте и абразивности соли жир может легко отмыться. Также можно воспользоваться смесью соды с уксусом, а жирные отложения отшлифовать смятой фольгой.

