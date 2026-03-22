Чем обрабатывать дерево после срезки: есть 2 лучших средства

В конце марта некоторые садоводы еще обрезают деревья, кусты и кустарники, однако открытые зоны становятся уязвимыми к инфекциям и вредителям. Именно поэтому дачники их сразу обрабатывают, чтобы помочь дереву быстрее восстановиться.

Обработка предотвращает вытекание сока, ускоряет заживление и защищает древесину от влаги и гниения, пишет Kvitka Info.

Читайте также Посадите во дворе вместо туи: это одна из самых красивых живых изгородей

Чем обработать дерево после среза?

Чаще всего срез обрабатывают садовым варом или специальной краской. Оба варианта являются хорошими – выбор зависит только от условий и личных предпочтений.

Обрезка положительно влияет на форму кроны и будущий урожай, однако является стрессовой для дерева. Если срез оставить без обработки, то внутрь могут проникнуть бактерии. Обработка создает своеобразный барьер, который уменьшает влияние влаги и предотвращает пересыхание тканей.

Краска считается удобным решением. Она легко наносится и хорошо держится даже при смене погоды. Особенно полезными являются краски с дополнительными компонентами, которые сдерживают развитие болезней.



Место среза нужно обработать / Фото Pexels

Садовый вар – уже традиционный вариант, однако имеет определенные нюансы. В холодную погоду он затвердевает, поэтому перед использованием его надо разогреть, и наносить его нужно только на сухие срезы. Некоторые садоводы отмечают, что под таким покрытием заживление может происходить медленнее.

Если обоих средств под рукой нет, тогда можно использовать более простой вариант. Подойдет смесь на основе льняного масла с добавлением йода. Для этого смешайте 100 миллилитров льняного масла и 10 миллилитров йода, а полученную смесь нанесите на срезы с помощью пульверизатора. Это средство поможет на определенное время защитить поврежденные места.

Кстати, весенняя обрезка гортензии по "правилу карандаша" стимулирует обильное цветение и обеспечивает надлежащую вентиляцию, уменьшая риск грибковых заболеваний, пишет Interia Kobieta. Специалисты рекомендуют укорачивать побеги на 1/3 для молодых кустов и на 2/3 для взрослых, оставляя их толщиной с карандаш.

