Обробка запобігає витіканню соку, прискорює загоєння та захищає деревину від вологи і гниття, пише Kvitka Info.

Чим обробити дерево після зрізу?

Найчастіше зріз обробляють садовим варом чи спеціальною фарбою. Обидва варіанти є хорошими – вибір залежить лише від умов та особистих вподобань.

Обрізка позитивно впливає на форму крони і майбутній урожай, проте є стресовою для дерева. Якщо зріз залишити без обробки, то всередину можуть проникнути бактерії. Обробка створює своєрідний бар’єр, який зменшує вплив вологи й запобігає пересиханню тканин.

Фарба вважається зручним рішенням. Вона легко наноситься й добре тримається навіть при зміні погоди. Особливо корисними є фарби з додатковими компонентами, які стримують розвиток хвороб.



Місце зрізу потрібно обробити

Садовий вар – вже традиційніший варіант, проте має певні нюанси. У холодну погоду він твердне, тому перед використанням його треба розігріти, і наносити його потрібно лише на сухі зрізи. Деякі садівники відзначають, що під таким покриттям загоєння може відбуватися повільніше.

Якщо обох засобів під рукою немає, тоді можна використати простіший варіант. Підійде суміш на основі лляної олії з додаванням йоду. Для цього змішайте 100 міліліьтрів лляної олії і 10 мілілітрів йоду, а отриману суміш нанесіть на зрізи за допомогою пульверизатора. Цей засіб допоможе на певний час захистити пошкоджені місця.

