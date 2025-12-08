Оказывается, что сушка рук специально разработанным девайсом может только ухудшить ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Читайте также Надо ли стирать новую одежду после покупки: узнайте ответ

Почему не стоит сушить руки в сушилке?

Миф №1 – сушилка уничтожает микробы

Многие модели сушилок разносят микробы в воздухе. Струйные сушилки поднимают микробы из воздуха и поверхностей и рассеивают их вокруг. В опытах, где люди мыли руки и сушили их различными способами, именно струйные сушилки оставляли на руках и одежде больше микробов, чем после использования бумажного полотенца.



В туалете лучше использовать бумажные полотенца / Фото Getty Images

Миф №2 – струйные сушилки гигиеничнее тепловых

Такие сушилки разносят микробы еще активнее. Причиной является их шквальный горизонтальный поток, который сдувает воду вместе с микробами.

Миф №3 – сушилки чище, потому что не требуют прикосновения

На самом деле более гигиеничным вариантом являются бумажные полотенца. Они быстро высушивают руки, обеспечивают легкое трение и не разносят частицы по помещению.

В общественном туалете лучше воспользоваться бумажными полотенцами, если они есть. Если же доступна только сушилка, то после высушивания рук, лучше дополнительно воспользоваться еще и антисептиком.

Как правильно мыть руки?

Намочите руки чистой теплой или холодной водой, нанесите мыло и хорошо вспеньте. Промойте тыльную сторону рук, между пальцами и под ногтями. Рекомендуется мыть их не менее 20 секунд, а потом тщательно смыть.

Антисептик является хорошим вариантом, но следует понимать, что он не удаляет всю грязь с рук и не убивает все типы микробов.

Кстати, если вода медленно льется из раковины, то эту проблему можно постирать, пишет Real Simple. Для прочистки слива раковины нужно использовать пищевую соду и раствор дистиллированного белого уксуса, после чего промыть горячей водой. Если после очистки все еще чувствуется запах, возможно, нужно почистить или заменить сифон под раковиной.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?