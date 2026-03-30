Вкус не хуже, а стоит копейки: вот что выращивать вместо авокадо в Украине
- Блогер Эми предлагает выращивать бобы вместо авокадо, поскольку они являются более дешевой альтернативой с подобной текстурой для намазки на тосты.
- Фасоль не только улучшает почву, взаимодействуя с бактериями для преобразования атмосферного азота, но и работает как естественное удобрение, не требуя дополнительной подпитки.
Многие обожают тосты с авокадо, или же готовят дома гуакамоле. Вот только стоит этот деликатес и суперфуд немало, а выращивать его в украинском климате совсем непросто.
Если хочется насладиться авокадо, но переплачивать за заморский продукт желания нет, у себя на огороде можно вырастить альтернативу, что будет иметь подобный вкус, пишет Mirror.
Что выращивать вместо авокадо?
Блогер по садоводству Эми призывает людей полностью отказываться от авокадо. Что же делать взамен? Выращивать в саду недорогой овощ, уход за которым будет под силу даже любителям в огородничестве.
Если вы любите авокадо на тосте, но, как и я, живете в прохладном климате, где авокадо просто не растет, попробуйте выращивать вместо него бобы,
– поделилась она.
На первый взгляд эта замена может показаться неравнозначной, впрочем, блогер убеждает, что они имеют удивительный вкус, если их измельчить и добавить небольшое количество чеснока и масла. Получается намазка, подобная авокадо по консистенции, которую можно класть на тост.
И кроме очевидной разницы в цене фасоль имеет еще несколько преимуществ: ее не только можно элементарно выращивать – она еще и улучшит почву на вашем огороде.
Зачем сажать фасоль на огороде?
Многие садоводы даже не подозревают о том, насколько фасоль полезна и для планеты в целом, и для вашего сада и огорода, пишет The Guardian. Это растение во время роста взаимодействует с почвенными бактериями и превращает атмосферный азот, к которому растения не имеют доступа, в ту его форму, что нужна им для роста.
Фасоль идеально подходит для выращивания на огороде / Фото Pexels
Поэтому она практически производит питание для растений – и культура просто-таки идеально подходит для бедных почв. Вам даже не придется дополнительно подпитывать землю – ведь фасоль и сама работает как удобрение.
А если в конце года не выкапывать корни, а оставить их в земле после сбора урожая, на следующий год качество почвы на участке вас просто поразит.
Частые вопросы
Какая альтернатива авокадо предлагается для выращивания в прохладном климате?
Блогер по садоводству Эми предлагает выращивать бобы - они могут заменить авокадо на тосте по вкусу, если их измельчить и добавить немного чеснока и масла.
Какие преимущества имеет выращивание фасоли в саду?
Фасоль не только легко выращивается, но и улучшает почву - превращает атмосферный азот в форму, доступную для растений, и может действовать как удобрение.
Почему фасоль полезна для планеты и сада?
Фасоль взаимодействует с почвенными бактериями во время роста, производя питание для других растений, что делает ее идеальной культурой для бедных почв и способствует улучшению качества земли.