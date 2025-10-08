Эти 5 кухонных инструментов нужно выбросить как можно скорее: они только вредят
- На кухне следует заменять изношенные деревянные ложки, грязные губки, ржавые противни для запекания, старые консервные ножи и поцарапанные разделочные доски из-за их опасности для здоровья.
- Губки для мытья посуды являются рассадниками бактерий и должны заменяться каждые 2-3 недели, даже если их дезинфицируют в микроволновке.
Кухня заполнена различными предметами, которые должны помогать в приготовлении пищи. Вот только на самом деле многие из них должны оказаться в мусорке уже сейчас – ведь, скорее всего, являются опасными.
На кухне просто не обойтись без некоторых вещей – кастрюль, разделочных досок, ножей, ложек и тому подобное. Впрочем, время от времени следует внимательно осматривать свой арсенал инструментов и избавляться от тех, что уже не приносят пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Какие вещи нужно выбросить из кухни?
Изношенные деревянные ложки и лопатки
Обойтись на кухне без этих инструментов непросто – и, к сожалению, они не вечны, и время от времени их нужно заменять. Дерево легко впитывает запахи, а также некоторые остатки пищи. Кроме того, если оно поцарапается, или же в нем образуется трещина, оно может стать прибежищем для бактерий и микробов.
Грязные губки и щетки
Часто губка для мытья посуды – это самый грязный предмет на всей кухне. Губки – это настоящие рассадники бактерий, ведь они почти постоянно влажные и часто содержат маленькие, незаметные глазу частицы пищи.
Для того, чтобы не заменять губки так часто, можно класть их в микроволновку каждую неделю, чтобы уничтожить все микробы. Впрочем, даже так губку нужно заменять каждые 2 – 3 недели.
Ржавые противни для запекания
Формы для выпечки со временем начинают тускнеть и ржаветь – и нет смысла держаться за них, когда они теряют свою функциональность. Эта ржавчина может перейти на пищу и испортить ее вкус, и даже вызвать потенциальные проблемы со здоровьем.
Старые консервные ножи
Нет ничего более неприятного, чем попытка открыть банку старым, тупым и ржавым консервным ножом. Это не только раздражает, но и может быть потенциально опасным: ржавые ножи могут перенести металлическую стружку или бактерии в пищу.
Поцарапанные разделочные доски
Деревянные разделочные доски – это предмет, что найдется на каждой кухне, и далеко не все заменяют их так часто, как это стоит делать. Со временем они изнашиваются, и царапины углубляются, что затрудняет чистку. Тогда на них начинают накапливаться бактерии и даже плесень, что потом распространяется на пищу, пишет The Spruce.
В зависимости от того, насколько часто вы используете разделочные доски и как именно их чистите, они могут служить от 5 до 10 лет, и после этого срока точно нуждаются в замене.
