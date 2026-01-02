4 вещи, которые нужно выбросить в начале года: дом станет просторнее
- Рекомендуется выбросить старую технику и шнуры, которыми не пользуются, чтобы освободить место.
- Следует разобраться с ненужными бумагами, просроченной едой и "мотивационной" одеждой, чтобы уменьшить беспорядок в доме.
Уборка дома – это не только протирание пыли и мытье полов. Также в этот процесс входит выбрасывание вещей, которые уже устарели, не работают или просто не приносят удовольствия.
Выбрасывание вещей – это самое сложное в организации дома, ведь всегда есть причины оставить тот или иной предмет. Впрочем, есть несколько вещей в вашем доме, которым там уже точно не место, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Какие вещи следует выбросить из дома уже сейчас?
Старая техника
Любой технике, которой вы на самом деле не пользуетесь, не место в вашем доме. Особенно, если у вас есть более новые альтернативы, но вы храните старую технику "на всякий случай". Очень многие люди хранят и технику, и шнуры к ней.
Часто именно шнуры занимают особенно много места – поэтому следует перебрать их и определить, какие вы на самом деле используете, а от каких пора избавиться.
Бумаги
Очень часто именно кипы чеков, квитанций и т.д. создают основной беспорядок в доме. И именно поэтому организаторы пространств советуют разобраться с бумагами именно сейчас и выбросить все, которые больше не нужны.
Просроченная еда из кладовой
Очень часто Новый год начинается также с изменений в образе жизни – и многие из них связаны с едой. Поэтому именно поэтому январь – это идеальное время для того, чтобы пересмотреть вашу кладовую и избавиться от нее всего лишнего.
"Мотивационная" одежда
Если вы храните вещи, не подходящие вам по размеру, на случай, когда вы похудеете – именно сейчас время выбросить эту одежду. Ведь вы не можете ее носить сейчас, а это значит, что она лишь бесполезно занимает место в ваших ящиках, пишет Real Simple.
