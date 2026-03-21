Падение, удары, царапины – все эти повреждения могут ухудшить работу ноутбука, или вообще привести к тому, что он сломается. Для того, чтобы этого избежать, следует всегда использовать чехол или сумку – а вот что лучше всего подойдет именно вам, рассказывает Make use of.

Интересно Забудете как выглядит колорадский жук на картофеле: его пугает один вид цветка

Чехол vs сумка для ноутбука: что выбрать?

Однозначного правильного ответа на этот вопрос не существует – он напрямую зависит от вашего стиля жизни и потребностей. Но чехлы и сумки имеют свои преимущества и недостатки, что могут повлиять на выбор.

Чехол для ноутбука

Обычно их изготавливают из ткани или неопрена. Разрабатывают чехлы специально для базовой защиты от царапин, незначительных падений и ударов. Часто именно им предпочитают люди, стремящиеся к минимализму в стиле.

Чехлы очень легкие и компактные, благодаря этому их легко переносить. Кроме того, ноутбук в чехле легко поместится в рюкзак или другую сумку.

Впрочем, они предлагают достаточно ограниченную защиту, а также вам все равно придется брать с собой дополнительную сумку, если вы используете дополнительные аксессуары или гарнитуру: мышку, наушники, зарядное устройство – ведь в чехле место для них не предусмотрено, пишет HP.

Сумка для ноутбука

Сумка – это уже комплексное решение по защите техники. Обычно они имеют твердый внешний корпус, мягкую подкладку и несколько дополнительных функций: ручки для удобной переноски, дополнительные карманы для аксессуаров и тому подобное. Сумки разработали, чтобы уберечь ваш ноутбук после падения или удара, поэтому они больше и тяжелее, чем чехлы.



На что обратить внимание при выборе?

Несколько ключевых моментов помогут сузить выбор и остановиться на лучшем варианте.

Размер и тип ноутбука

Если ваше устройство – нетипичного размера, или необычных пропорций, чехол может стать лучшим вариантом. Из-за простоты в изготовлении диапазон чехлов на рынке несколько шире, и подобрать его будет проще.

Уровень защиты

Если вы уверены, что минимальной защиты от царапин или небольших ударов будет достаточно, тогда чехол справится с этой задачей. Впрочем, если вы часто бываете в людных местах, или постоянно носите ноутбук с собой, возможно, стоит инвестировать в сумку к нему.

Портативность и удобство

Людям, что всегда в дороге и требуют, чтобы чехол занимал минимум места в рюкзаке, сумке или другой ручной клади, стоит выбрать чехол. И если есть возможность возить отдельную сумку, ею стоит воспользоваться.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как выбрать лучший спортивный костюм и на что обращать внимание.