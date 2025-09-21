После выкопки картофеля перед огородниками встает выбор: оставить землю до весны, как есть, или же высадить на ней сидераты.

Осенью, когда грядки на огороде уже освобождаются и от картофеля, и от лука, можно переходить к посеву сидератов – растений, что естественным образом могут обогатить почву питательными веществами и микроэлементами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".

Что посадить под зиму после картофеля после картофеля?

Не все огородники знают, в чем польза сидератов – впрочем, эти растения просто незаменимы, если вы хотите из года в год получать высокий урожай. Принцип действия сидератов достаточно прост – нужно только засадить одним растением поле, а когда оно подрастет, скосить его. Убирать не нужно – растение должно перегнить, и тогда на его месте можно высаживать желаемые культуры.

Среди дачников немалой популярностью пользуются овес, рожь, вика и горчица – но рекордсменами по скорости прорастания и количеством зеленой массы все же остаются масличная редька и пижмолистная фацелия.

Редька масличная

Это известное растение семейства крестоцветных. Несмотря на то, что в пищу ее употреблять нельзя, для овощей она станет бесценным удобрением. Она также может быть и медоносом, и кормовой культурой. Такой вид редьки не образует корнеплода, зато плодами являются стручки с небольшими семенами.

Масличная редька может проникать даже в очень плотные почвы, разрывая их монолитную структуру, а также она обладает мясистыми, богатыми питательными веществами листьями.

Фацелия пижмолистная

Это растение относится к семейству водолистных. Это очень полезная культура не только для подпитки огорода, но и для пчеловодства, ведь фацелия выделяет нектар в течение светового дня, и пчелы, что слишком задержались на полях, часто ночуют на ее цветах.

Растение может выдержать заморозки, а семена сохраняют всхожесть в течение 4 лет. Остатки фацелии быстро разлагаются и превращаются в минеральные вещества, поэтому сеять ее стоит даже на черноземе, что уж говорить о более бедных почвах.



Фацелия является очень полезным сидератом / Фото Pexels

Какие сидераты посадить для высокого урожая картофеля?

Сразу же нужно высадить сидераты и на месте, где в следующем году планируете сажать клубень – так сможете получить максимальный урожай, пишет "СолнцеСад". Одни из лучших вариантов – это также масличная редька, а еще вика, белая горчица и рожь.

Впрочем, одной только органики для богатого урожая недостаточно. Картофелю для развития нужно немало микроэлементов, и поэтому дополнительно нужно внести минеральные удобрения, лучшим из которых считается нитроаммофоска.

