Стоит посеять на зиму после сбора картофеля: в следующем году урожай поразит
- После сбора картофеля рекомендуется высаживать сидераты, такие как масличная редька и фацелия пижмолистная, для обогащения почвы питательными веществами.
- Для высокого урожая картофеля рекомендуется дополнительно использовать минеральные удобрения, такие как нитроаммофоска.
После выкопки картофеля перед огородниками встает выбор: оставить землю до весны, как есть, или же высадить на ней сидераты.
Осенью, когда грядки на огороде уже освобождаются и от картофеля, и от лука, можно переходить к посеву сидератов – растений, что естественным образом могут обогатить почву питательными веществами и микроэлементами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".
Что посадить под зиму после картофеля после картофеля?
Не все огородники знают, в чем польза сидератов – впрочем, эти растения просто незаменимы, если вы хотите из года в год получать высокий урожай. Принцип действия сидератов достаточно прост – нужно только засадить одним растением поле, а когда оно подрастет, скосить его. Убирать не нужно – растение должно перегнить, и тогда на его месте можно высаживать желаемые культуры.
Среди дачников немалой популярностью пользуются овес, рожь, вика и горчица – но рекордсменами по скорости прорастания и количеством зеленой массы все же остаются масличная редька и пижмолистная фацелия.
Редька масличная
Это известное растение семейства крестоцветных. Несмотря на то, что в пищу ее употреблять нельзя, для овощей она станет бесценным удобрением. Она также может быть и медоносом, и кормовой культурой. Такой вид редьки не образует корнеплода, зато плодами являются стручки с небольшими семенами.
Масличная редька может проникать даже в очень плотные почвы, разрывая их монолитную структуру, а также она обладает мясистыми, богатыми питательными веществами листьями.
Фацелия пижмолистная
Это растение относится к семейству водолистных. Это очень полезная культура не только для подпитки огорода, но и для пчеловодства, ведь фацелия выделяет нектар в течение светового дня, и пчелы, что слишком задержались на полях, часто ночуют на ее цветах.
Растение может выдержать заморозки, а семена сохраняют всхожесть в течение 4 лет. Остатки фацелии быстро разлагаются и превращаются в минеральные вещества, поэтому сеять ее стоит даже на черноземе, что уж говорить о более бедных почвах.
Фацелия является очень полезным сидератом / Фото Pexels
Какие сидераты посадить для высокого урожая картофеля?
Сразу же нужно высадить сидераты и на месте, где в следующем году планируете сажать клубень – так сможете получить максимальный урожай, пишет "СолнцеСад". Одни из лучших вариантов – это также масличная редька, а еще вика, белая горчица и рожь.
Впрочем, одной только органики для богатого урожая недостаточно. Картофелю для развития нужно немало микроэлементов, и поэтому дополнительно нужно внести минеральные удобрения, лучшим из которых считается нитроаммофоска.
Что еще нужно посадить в сентябре?
- Осень – это удачное время для посадки клубники, если вы хотите получить урожай уже в следующем году. Впрочем, со сроками все же нужно подгадать, чтобы ягода успела подготовиться к холодам.
- Также осенью можно высадить плодовые деревья. Очень часто проводят посадку вишни, персика, груши и яблонь, а также нескольких более экзотических вариантов, например хурмы.
Частые вопросы
Какую пользу приносят сидераты в садоводстве?
Сидераты, такие как масличная редька и пижмолистная фацелия, обогащают почву питательными веществами и микроэлементами. Они разрывают монолитную структуру почвы, что улучшает ее качество и способствует лучшему урожаю.
Какие сидераты рекомендуется посадить для повышения урожайности картофеля?
Для повышения урожайности картофеля рекомендуется высаживать масличную редьку, вику, белую горчицу и рожь. Они помогают подготовить почву для будущего урожая картофеля.
Какие другие растения стоит сажать в сентябре для хорошего урожая?
В сентябре стоит сажать клубнику, чтобы получить урожай следующего года, а также плодовые деревья, такие как вишня, персик, груша и яблоня. Эти растения успевают подготовиться к холодам и обеспечивают хороший урожай.
