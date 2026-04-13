Эти 4 цветущие лианы растут невероятно быстро: покроют весь забор за один сезон

Если ваш участок на даче огражден забором, высадка лиан рядом может облагородить его и придать ему более элегантный и изысканный вид. К счастью, ждать долго, пока лианы вырастут, не придется – некоторые из них покрывают большие поверхности за считанные месяцы.

С наступлением весны все больше дачников задумываются о том, как обновить грядки, засадить сад и подготовить растения к еще одному сезону, пишет Real Simple. И если вам нужно быстро укрыть какой-то растительностью забор или шпалеры, вариантов есть немало.

Какие цветущие лианы растут быстрее всего?

Коралловая жимолость

Эта пышная лиана происходит из восточной части США и известна своими красноватыми цветами в форме трубочек. Она растет на 6 метров, а порой даже больше, и легко обвивает кусты и молодые деревья. Сначала лианы имеют зеленый и пушистый вид, но впоследствии стебли достигают светло-коричневого и красно-оранжевого цвета.

Цветы же привлекут на участок немало опылителей.

Актинидия острая

Актинидия – это замечательное многолетнее вьющееся растение, выращивать которое достаточно легко. Она растет очень энергично, а также долго живет и создает густой зеленый покров, что может служить и защитой от нежелательных глаз, и создавать приятную тень.

А если посадить рядом и женские, и мужские растения, актинидия может также порадовать вкусными плодами.

Виноградная лоза

Виноград – это классическое вьющееся растение, что даст не только приятную тень, но и вкусный урожай. Именно это делает это многофункциональное растение идеальным для дизайна. После того как виноград приживется, он становится относительно засухоустойчивым и долговечным. Впрочем, для поддержания структуры куста все же следует проводить ежегодную обрезку.

Звездный жасмин



Жасмин стоит сажать возле заборов / Фото Pexels

Растение происходит из восточной и юго-восточной Азии и радует дачников блестящими темно-зелеными листьями и белыми пятилепестковыми цветами в форме звезды. Лиану часто выращивают как декоративное растение и используют для покрытия столбов, заборов, обоев и дверей, пишет Southern Living.

