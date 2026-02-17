Огурцы начнут расти как сумасшедшие: посадите рядом 7 растений

Огородники уже в конце зимы продумывают будущие посадки. Среди фаворитов остаются огурцы, которые выращивают почти все дачники на своих грядках. Чтобы собрать больше плодов, стоит обратить внимание на правильное соседство культур.

Обязательным условием для хорошего роста огурцов является стабильный полив, пишет Interia Kobieta. Лучше всего овощи растут в рыхлой, плодородной почве с высоким содержанием гумуса.

Читайте также Не в марте: когда надо сеять огурцы на рассаду

Перед посевом землю желательно подкормить компостом или перепревшим навозом. Это поможет растениям активнее расти и набирать силу.

Как улучшить рост огурцов?

Все чаще огородники выращивают огурцы на опорах. Такой метод улучшает проветривание, уменьшает риск грибковых болезней и делает сбор урожая удобным.

Но даже при хорошем уходе огурцы могут плодоносить слабее, если рядом растут неудачные культуры. А вот правильно подобранные растения способны поддержать их развитие, улучшить состояние почвы, привлечь опылителей и уменьшить количество вредителей.



Огурцы рядом с определенными растениями будут лучше расти / Фото Pexels

Грамотно спланированная грядка позволяет растениям не конкурировать между собой, а взаимно помогать. В результате можно сократить подкормки и обработки, получив при этом лучший урожай.

Какие растения являются лучшими соседями для огурцов?

Фасоль и горох

Бобовые культуры обогащают почву азотом благодаря взаимодействию с клубеньковыми бактериями. Такая естественная подпитка делает землю более плодородной и облегчает огурцам доступ к питательным веществам.

Кукуруза

Для вьющихся сортов крепкие стебли кукурузы могут служить опорой. К тому же листья создают легкое притенение, помогая сохранять влагу в почве и защищать ее от перегрева.

Укроп

Эта ароматная зелень привлекает насекомых-опылителей и полезных хищников, которые помогают контролировать тлей и гусениц.

Морковь и свекла

Корнеплодам нужны более глубокие слои почвы, поэтому они не конкурируют с огурцами за те же ресурсы. Преимущество их в том, что они заполняют пространство между рядками, сдерживая рост сорняков.

Лук-шнитт

Насыщенный аромат лука отпугивает немало вредителей. В период цветения растение привлекает опылителей, поэтому его можно ежегодно сажать.

Какие сорта огурцов стоит выбирать?

Раннеспелый гибрид "Аккорд F1" подходит для открытого грунта и теплиц, дает урожай через 40 дней, имеет устойчивость к заболеваниям, пишет NV. Сорта "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" и "Апрельский F1" известны высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и подходят для различных способов обработки огурцов.

Какие еще советы стоит знать?