Лунный календарь огородника на каждый день: когда сажать, чтобы собрать двойной урожай
Опытные огородники знают, что для хорошего урожая важно учитывать не только погоду, но и фазы Луны. Именно они влияют на рост растений, укоренение и способность усваивать влагу и питательные вещества.
Благодаря лунному календарю удастся правильно распределить работы на участке и понять, когда лучше сажать, поливать или дать грядкам отдохнуть, пишет Space Weather Live.
Каждая фаза Луны имеет определенное влияние на рост и развитие растений. Именно поэтому определенные дни подходят для посева и пересадки, другие – только для полива, подкормки или борьбы с вредителями.
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Полнолуние – 2 апреля;
- Убывающая Луна – 3 – 16 апреля;
- Новолуние – 17 апреля;
- Растущая Луна – 18 – 30 апреля.
Когда работать на огороде в апреле 2026 года?
1 апреля – день перед Полнолунием, поэтому энергия нестабильна. Лучше воздержаться от посадок и работы с землей.
2 апреля – в Полнолуние нельзя ничего сажать, пересаживать или обрезать. Рекомендовано только заняться уборкой территории.
3 – 6 апреля – Убывающая Луна. Период благоприятен для посадки корнеплодов, плодовых деревьев и кустов.
7 апреля – удачный день для прополки, борьбы с сорняками и рыхления почвы.
8 – 10 апреля – один из лучших периодов месяца. В эти дни можно сеять, пересаживать, сажать овощи и цветы, однако стоит избегать использования агрессивной химии.
11 апреля – удачный день для высадки декоративных растений и цветов.
12 – 13 апреля – не совсем хорошее время для активных работ. Стоит отложить подкормки и заняться подготовкой семян.
14 – 15 апреля – благоприятные дни для посадки овощей и ухода за газоном. Можно в эти дни поливать и подкармливать растения.
16 апреля – последний день убывающей Луны. Посева и пересадок следует избегать.
17 апреля – растения в день Новолуния особенно уязвимы. В эту дату не стоит проводить никаких работ с землей, а участку надо дать время отдохнуть.
18 – 20 апреля – Растущая Луна. Время подходит для посева овощей, зелени и цветов. Растения активно растут и хорошо приживаются в эти дни.
21 – 23 апреля – в эти дни можно заниматься легкими работами, но без интенсивного полива или обработки.
24 апреля – день подходит для полива и легкой подкормки растения.
25 – 26 апреля – один из лучших периодов для любых работ. Это может быть посадка, пересадка или уход за садом.
27 апреля – хорошо в этот день сажать корнеплоды и цветы, но пересадку лучше отложить.
28 – 29 апреля – дни не благоприятны для огородных работ. Можно ограничиться лишь высадкой цветов.
30 апреля – день благоприятный для большинства работ, но полив стоит ограничить.
Для удобства некоторые садоводы не советуют выбрасывать картонные коробки из-под яиц, пишет Express. Они могут использоваться для хранения семян, проращивания моркови и картофеля.
Их также можно использовать как экологические контейнеры для рассады, которые легко разлагаются в почве, или для компоста, благодаря быстрому разложению бумаги.