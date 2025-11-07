Какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитаз: список удивит
- В унитаз нельзя выбрасывать ногти, тампоны, волосы, бумажные полотенца и влажные салфетки, поскольку они могут забить трубы.
- В раковину на кухне не стоит выливать жир, масло, рис, макароны, муку и кофейную гущу, поскольку они являются основными причинами засорения труб.
Ошибочно мы считаем, что в унитаз можно выбрасывать любые мелочи, однако такая халатность может привести к серьезным последствиям. Если выбрасывать в унитаз запрещенные продукты, то можно забить трубу так, что без помощи сантехника не обойтись.
Безделушки, которые по нашему мнению должны были бы быстро разложиться, могут стать причиной серьезной угрозы, читайте 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Что нельзя выбрасывать в унитаз?
Обрезанные ногти являются биоразлагаемыми, но разлагаются очень медленно – долгими годами. Они слипаются вместе с другими отходами и образуют густую массу в трубах.
Ни в коем случае нельзя выбрасывать тампоны, которые набухнут от воды и могут забить трубу. Также не стоит в туалет выбрасывать волосы собранные со щетки. Они хорошо смоются водой, но прилипнут на трубе и будут только накапливать лишний мусор.
Не выбрасывайте в унитаз запрещенные вещи / Фото Pexels
Бумажные полотенца часто выбрасывают в унитаз, но мусорная корзина сбоку стоит не просто так. Бумажная бумага размокает в воде, но сильно забивает трубу, поэтому составляет ряд проблем для канализации. Влажные салфетки нужно выбрасывать только в мусорку.
В раковину на кухне можно выливать только продукты на водной основе, хорошо растворяются в воде. Жир, масло, рис, макароны, мука и кофейная гуща – главные враги труб.
Для удаления известкового налета из унитаза можно использовать раствор соды и уксуса или лимонную кислоту, пишет Good Housekeeping. Если же растворы не справятся, тогда можно воспользоваться еще стиральным порошком.
Как отчистить плесень в туалете?
Плесень на стенах можно эффективно удалить с помощью белого уксуса, который также убивает споры и предотвращает повторное появление.
Отбеливатель удаляет только поверхностную плесень, поэтому рекомендуется использовать перекись водорода как альтернативу, но не смешивать их с уксусом.
