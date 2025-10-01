Нередко приготовленная пища способна вступать во взаимодействие с пластиком, а это только ускорит ее порчу, да еще и приведет к выделению вредных химических веществ, если контейнер выполнен из дешевого материала, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Пользоваться безопаснее стеклянными контейнерами, поскольку они являются лучшей альтернативой, чем пластиковые.

Что нельзя держать в пластиковых контейнерах?

Сырое мясо и птица

В закрытом пластиковом контейнере создаются условия для развития опасных бактерий – кишечной палочки или сальмонеллы. В таком случае мясо лучше сразу готовить, или же использовать емкость из стекла.



В пластике лучше не держать сырого мяса / Фото Pexels

Твердые сыры

Нельзя держать сыры в пластиковом контейнере, потому что в нем задерживается влага, которая ускоряет появление плесени. Лучше всего хранить сыр в пергаментной бумаге.

Яблоки, бананы и помидоры

Некоторые фрукты и овощи выделяют газ этилен, который накапливается в пластиковых контейнерах, поэтому они начинают быстрее портиться. Бананы, яблоки и помидоры лучше держать без упаковки.

Травы и листовая зелень

В пластике не стоит держать зелень, потому что влага в нем застаивается, поэтому зелень начинает увядать и покрываться бактериями. Держать травы лучше в открытой емкости, а зелень – во влажном полотенце.

Горячие блюда

Нельзя перекладывать горячую пищу в пластиковый контейнер, потому что после конденсата образуется благоприятная среда для бактерий. Приготовленные блюда лучше хранить в стеклянных тарах.

Что нельзя хранить в холодильнике?

В холодильнике лучше не хранить вино, чтобы не испортить его вкус, пишет издание Martha Stewart. Не рекомендовано держать на полочках лекарства, потому что они могут потерять свои свойства из-за холодных условий. Желательно не класть вместе в холодильник разные фрукты, потому что они смогут созреть в холодильнике быстрее и даже испортиться.