Секретами поделились специалисты издания Surface Shields, передает 24 Канал.
Как отмыть следы от скотча?
- Нагрейте феном место со скотчем – клей размякнет, и его легче будет снять пластиковым шпателем. Для окончательной очистки используйте спирт (изопропиловый спирт) или уксус, которые хорошо растворяют адгезив.
- Воспользуйтесь маслом. Пищевое масло (оливковое или подсолнечное) помогает "размягчить" клей. Нанесите его на остатки и постепенно сотрите тряпкой.
- Используйте ацетон. Например, средство для снятия лака. Он эффективно растворяет клей, но может повредить поверхность. Сперва протестируйте на незаметном участке.
Как легко удалить липкую пленку / Фото Unsplash
Что важно учитывать при очистке скотча?
Как отмечает Instructables, тип поверхности имеет значение. Материалы как пластик, эмаль, дерево или крашеные поверхности по-разному реагируют на растворители. Спирт или масло безопасны для деликатных материалов, а ацетон или сильные растворители – только для прочных поверхностей.
А вот клей часто удаляется лучше, когда предварительно "погрет" или обработан. Металлические или острые предметы, как лезвия, нужно использовать с осторожностью или воздержаться, чтобы не поцарапать поверхность
Как отмыть руки от после чистки орехов?
Для того чтобы отмыть руки после орехов, специалисты советуют применять простые способы очистки – ручная стирка, лимонный сок, виноград, хозяйственное мыло или специальную ванночку для рук.
Такие методы позволяют быстро удалить темные пятна от орехов и сохранить кожу чистой и ухоженной после работы с ними.