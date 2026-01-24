Эти 5 вещей следует выбросить из холодильника немедленно: портят запах и занимают место

Случалось ли с вами такое, что вы открывали холодильник и не могли вспомнить, когда положили в него значительную долю продуктов? В таком случае ему срочно нужна разгрузка.

Если в вашем холодильнике "поселился" неприятный запах, источник которого вы все не можете определить, или же места для новых продуктов не хватает – время опустошить все полки и выбросить кое-что из него, пишет Real Simple.

Что следует выбросить из холодильника?

Просроченные продукты

Нет вообще никакой причины хранить просроченные сыр, молоко, йогурт, гнилые овощи и остатки пищи в контейнерах, что уже пахнут не слишком хорошо, пишет Good Housekeeping.

Старайтесь проверять холодильник по крайней мере раз в неделю и отсортировывать скользкие, увядшие овощи и фрукты. Это может показаться затратным – но если не убрать их немедленно, они заразят гнилью остальные продукты в холодильнике, и вы потеряете значительно больше.

Соусы, которые вы не используете

Очень часто соусы из магазина имеют долгий срок годности, а потому лежат на полках холодильника месяцами. Но если соус вам не нравится, или вы не представляете, где можете использовать его, не стоит держать его и дальше.

Тайны контейнеров

Вероятно, в каждом холодильнике найдется по крайней мере один контейнер с остатками пищи или другими продуктами, которых вы совсем не можете вспомнить. И именно от этого нужно избавиться прежде всего. Если какой-то продукт вы не можете узнать или вспомнить, когда же вы клали его в холодильник – время с ним попрощаться.

Для того чтобы избегать такой проблемы в будущем, эксперты советуют использовать прозрачные маркированные контейнеры.

Одинаковые продукты

Иногда случается такое, что на полках оказывается две одинаковые банки варенья, или несколько упаковок сыра – и это небольшая проблема, ведь в конце концов вы используете их, но не забывайте, что все они занимают место на полках. Если у вас есть несколько открытых банок с одинаковой заправкой для салата, следует объединить их в одну.

Старая коробка пищевой соды

Многие используют лайфхак с содой, чтобы избавиться от запахов в холодильнике. И этот продукт для этого действительно идеально подходит – но сода не может служить вечно. Если вы заметили проблему с запахом в холодильнике, скорее всего, соду уже пора заменить.

