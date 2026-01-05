6 подарков, которые считаются плохими: они могут обидеть человека
- Не рекомендуется дарить подарки для самосовершенствования, покупки на скорую руку, подержанные вещи, слишком личные подарки, живые существа и неискренние подарки, чтобы избежать обиды.
- Лучше выбирать универсальные вещи для отдыха, что-то незначительное, но приятное, новые вещи, книги, пледы, билеты на события или домашние сладости.
Мы радуем своих близких подарками не только в сезон праздников, но и на день рождения, именины, определенные даты, или даже просто так. Впрочем, есть некоторые подарки, от которых стоит отказаться, поскольку они способны обидеть человека.
Некоторые подарки могут казаться нам довольно милыми или уместными, но лучше их не дарить, чтобы не испортить настроение человеку и себе, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Какие подарки лучше не дарить?
Подарки для самосовершенствования
Не дарите людям книги о самодисциплине, средства для отбеливания зубов, аксессуары для похудения и тому подобное. Человек такой подарок может воспринять как намек на собственные недостатки.
Вместо этого лучше сделать ставку на универсальные вещи для отдыха. Это может быть сертификат в спа, ароматная свеча, теплый плед, массажер или блокнот.
Покупки на скорую руку
Подарок, который приобретен за час до праздника, часто сам себя выдает. Не стоит дарить близкому человеку любую сувенирную вещь, без намека на его вкусы, потому что это будет ощущаться как формальность.
Вместо этого лучше приобрести что-то хоть и незначительное, но такое, что точно понравится человеку, к которому вы идете на праздник.
Вещь, которая уже была в пользовании
Винтаж и секонд-хенд совсем не подходят для подарка, даже если они опрятные и с этикеткой. Идя на день рождения или именины, лучше все же потратить средства на новую вещь.
Использованные вещи лучше не дарить / Фото Pexels
Слишком личные подарки
Лучше отложить мысль о подарке, что касается здоровья, финансов, отношений или личных решений. Не стоит дарить средства интимной гигиены, белье или еще другие деликатные вещи. Подарок свидетельствует о заботе, поэтому подойдет книга, плед, постель или билеты на какое-то событие.
Живые существа
Иногда нам хочется создать от подарка вав-эффект, но дарить домашних животных – довольно плохая идея. Нежелательные подарки могут испортить человеку не только праздник, но и дальнейшую жизнь. Нельзя дарить человеку кошку или собаку, если он постоянно в командировках и его нет дома.
Неискренний подарок
Не стоит дарить кому-то вещь, которая вам не понадобилась. Такой подарок чувствуется холодным и формальным. Вместо этого лучше выбрать домашние сладости или что-то интересное на свой вкус. Некоторые даже просят прислать собственный wish-list, чтобы узнать, что человек нуждается.
Часто люди покупают на подарок свечи, но бюджетные парафиновые свечи с ароматом могут быть опасными для здоровья, поскольку выделяют токсичные соединения, такие как толуол и бензол, пишет Interia Kobieta. Более безопасными альтернативами являются свечи из соевого или пчелиного воска, которые не выделяют токсинов и могут даже очищать воздух.
