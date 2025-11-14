6 вещей, которые можно курить в камине: обратите внимание на запрещенные вещи

Когда на улице холодно, то нет ничего приятнее, чем сидеть дома у камина и наслаждаться потрескиванием поленьев. Впрочем, надо обратить внимание на то, что не каждая древесина является безопасной, а некоторые вещи вообще нельзя бросать в костер.

Камин лучше всего разжигать сухим и необработанным деревом, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Оно должно быть без краски и клея. Стоит выбирать твердые породы, которые дольше горят, дают стабильное пламя и создают меньше дыма.

Что нельзя бросать в камин?

Обработанное дерево

Древесина с клеем, лаком и красителями, при горении выделяет токсичные при, которые вредят человеку. Дерево должно быть сухим и натуральным.

Цветная бумага

Не стоит в камин бросать газеты с принтом, старые журналы или каталоги. Краска на страницах глянца – это как пластик при горении. Такое сжигание приведет к дыму и сами.

Картон

Если дома есть много картонных коробок, то их лучше сложить на утилизацию. Картон горит очень быстро и интенсивно, вызывая высокие пламя.



Картон нельзя жечь в камине / Фото Pexels

Бытовой мусор

Ни в коем случае нельзя в камин бросать упаковки, пакеты, обертки или остатки пищи. При горении образуется дым, сама и выделяются токсины. Мусор нужно выбрасывать в мусорный бак, а не камин.

Сырое и заплесневелое дерево

Мокрое дерево с грибком слабо горит и дымит. Перед тем, как жечь дерево, его нужно высушить минимум 6 месяцев и выбирать твердую породу – дуб, березу или клен.

Елка после праздников

До выбрасывания елки еще далеко, но на будущее стоит запомнить, что иглы елки могут взрываться и лететь искрами, создавая риск возгорания. После праздников елку надо вывести на утилизацию.

Лучше всего для отопления дома покупать дрова лиственных и плодовых деревьев, пишет "Добрый хозяин". Идеальными вариантами будут дуб, бук, ольха, акация и ясень. Они дают много тепла, а дыма и золы от них не так много.

Для лучшего результата дрова должны быть сухими. Именно поэтому их обычно заготавливают заранее. Чем суше дерево – тем больше от него тепла.

Как нужно хранить дрова?