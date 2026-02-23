Такого урожая свеклы вы еще в жизни не видели: какие растения надо посадить рядом с ней

Для хорошего урожая просто посадить свеклу мало. Важно выбрать для нее правильных "соседей", и тогда вы очень удивитесь результату.

Свекла является неотъемлемой частью украинского огорода, поэтому неудивительно, что уже вскоре все будут ее сажать. Для получения богатого урожая недостаточно просто найти солнечный участок с рыхлой почвой – крайне важно учитывать, кто именно будет расти на соседней грядке, отмечает портал Zielony ogrodek.

Что можно сажать рядом со свеклой?

Правильное планирование посевов поможет растениям взаимовыгодно развиваться и защищать друг друга. Лучшими соседями для свеклы считаются морковь, репа, лук и различные виды редьки.

Эти культуры не только улучшают структуру земли, но и помогают в борьбе с вредителями: аромат моркови и репы отпугивает насекомых, а лук выделяет фитонциды, что создают естественный барьер против болезней.

Урожай будет богатым / Фото Pixabay

Также отличный результат дает соседство с крестоцветными – брокколи, цветной и пекинской капустой, которые стимулируют активный рост корнеплодов.

Отдельно стоит выделить бархатцы: эти цветы на грядке работают как санитары, уничтожая бактерии, провоцирующие гниение корней. Так что запасайтесь семенами – этот сезон будет очень удачным.

Что нельзя сажать рядом со свеклой?

В то же время существуют растения, которые лучше держать подальше от свеклы. К "нежелательным" соседям относятся бобовые, чеснок, шпинат, картофель и томаты, рассказывает Onet.

Они являются активными потребителями тех же питательных веществ, что и свекла, поэтому такая конкуренция за "питание" сделает урожай мелким и слабым.

Кроме борьбы за микроэлементы, важно помнить о вентиляции: свекла требует много света и пространства для быстрого высыхания после дождя, поэтому не сажайте ее в тени высоких культур.

