Эти 5 многолетников сажайте уже в марте: минимум ухода, но цветению будут завидовать все

В конце февраля дачники уже активно готовятся к посадочному и посевному сезону – ведь уже в начале марта некоторые культуры можно высаживать в открытый грунт. И среди них – немало красивых цветов.

Длительные многолетники обычно могут выдержать заморозки, что иногда случаются весной – а это значит, что их можно высаживать уже совсем скоро, чтобы получить максимально раннее и пышное цветение, пишет Real Simple.

Какие многолетники можно сажать уже в марте?

Эхинацея

Эхинацея должна быть первой в списке к посадке – ведь этот цветок не только чрезвычайно выносливый, но и легко растет даже под палящим солнцем и вообще не требует ухода. Цветок имеет длительный период цветения и привлекает многих опылителей.

Он также засухоустойчив после приживления и прекрасно растет в бедной почве.



Эхинацея идеально подходит для посадки в марте / Фото Pexels

Очиток

Этот суккулентный многолетник легко может стать украшением вашей клумбы – он идеально переносит жару, засуху, а также может расти в бедной почве с минимальным уходом. Кроме того, можно найти сорта очитка в разных цветах.

Шалфей

Шалфей – это надежное растение, что ежегодно будет возвращаться с прекрасными и яркими цветами. Он очень устойчив к жаре и может расти на полном солнце.

Кроме того, немало видов шалфея используются не только в кулинарии, но и в народной медицине.

Лилейники

Лилейники – это те растения, что могут адаптироваться к очень разнообразным условиям. Они могут расти на различных типах почвы с минимальным уходом от садоводов и поэтому считаются едва ли не лучшими растениями для выращивания в саду.

Розмарин

Конечно, это не цветок – но это многолетнее растение точно добавит и приятной текстуры, и невероятного аромата в ваш сад. К счастью, выращивать его также невероятно просто.

Вот еще несколько растений, которые можно высаживать уже в марте, пишет Gardening Know How:

космея;

лобелия;

календула;

гвоздика;

георгина;

петуния.

