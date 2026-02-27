Эти 5 многолетников сажайте уже в марте: минимум ухода, но цветению будут завидовать все
- Эхинацея, очиток, шалфей, лилейники и розмарин - это многолетники, которые можно высаживать в марте для раннего и пышного цветения.
- Эти растения выносливы к жаре, заморозков и могут расти на бедной почве с минимальным уходом.
В конце февраля дачники уже активно готовятся к посадочному и посевному сезону – ведь уже в начале марта некоторые культуры можно высаживать в открытый грунт. И среди них – немало красивых цветов.
Длительные многолетники обычно могут выдержать заморозки, что иногда случаются весной – а это значит, что их можно высаживать уже совсем скоро, чтобы получить максимально раннее и пышное цветение, пишет Real Simple.
Какие многолетники можно сажать уже в марте?
Эхинацея
Эхинацея должна быть первой в списке к посадке – ведь этот цветок не только чрезвычайно выносливый, но и легко растет даже под палящим солнцем и вообще не требует ухода. Цветок имеет длительный период цветения и привлекает многих опылителей.
Он также засухоустойчив после приживления и прекрасно растет в бедной почве.
Эхинацея идеально подходит для посадки в марте / Фото Pexels
Очиток
Этот суккулентный многолетник легко может стать украшением вашей клумбы – он идеально переносит жару, засуху, а также может расти в бедной почве с минимальным уходом. Кроме того, можно найти сорта очитка в разных цветах.
Шалфей
Шалфей – это надежное растение, что ежегодно будет возвращаться с прекрасными и яркими цветами. Он очень устойчив к жаре и может расти на полном солнце.
Кроме того, немало видов шалфея используются не только в кулинарии, но и в народной медицине.
Лилейники
Лилейники – это те растения, что могут адаптироваться к очень разнообразным условиям. Они могут расти на различных типах почвы с минимальным уходом от садоводов и поэтому считаются едва ли не лучшими растениями для выращивания в саду.
Розмарин
Конечно, это не цветок – но это многолетнее растение точно добавит и приятной текстуры, и невероятного аромата в ваш сад. К счастью, выращивать его также невероятно просто.
Вот еще несколько растений, которые можно высаживать уже в марте, пишет Gardening Know How:
- космея;
- лобелия;
- календула;
- гвоздика;
- георгина;
- петуния.
Что еще следует знать дачникам?
Садоводам советуют в феврале разбрасывать по клумбам кусочки газет – розы за это впоследствии вас поблагодарят.
Кроме того, нужно высадить несколько растений возле яблонь – это поможет избежать нашествия вредителей и защитит плоды от болезней.
