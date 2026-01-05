Вот что выискивать в секонд-хенде в 2026 году: профессиональный покупатель раскрыл свои секреты

Поиски вещей и одежды в секонд-хенде многим людям кажутся лотереей, в которой почти невозможно вытянуть счастливый билет. Впрочем, профессиональный покупатель раскрыл свой секрет поиска настоящих "сокровищ".

Лучший совет по поиску вещей в секонд-хенде – это всегда иметь список и быть открытыми ко всему. Список поможет сосредоточиться, а открытый ум даст найти что-то, что удовлетворит потребность, но чего не было в списке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как искать вещи в секонд-хенде в 2026 году?

С началом нового года многие люди составляют список желаний – и для того, чтобы воплотить его, не потратив все сбережения, стоит наведаться в ближайший секонд-хенд. Но для этого следует знать, какой именно ассортимент вещей там можно найти – это залог успешного шопинга.

Поэтому, опытный покупатель секонд-хендов советует составить некую "карту" с магазинами, где могут быть те или иные вещи. Это точно увеличит ваши шансы найти то, чего вы хотите. Итак, вот какие категории товаров можно искать в магазинах подержанных вещей.

Одежда и текстиль

Брендовые шелковые платки, высококлассные дизайнерские вещи – это то, что следует поставить себе цель в следующем году. Кроме того, в секонд-хендах всегда следует смотреть на состав одежды и текстиля – ведь там легко можно отыскать стопроцентную шерсть или кашемир – и даже ручной работы.

Мебель

Подержанную мебель можно искать и в секонд-хендах, и онлайн – и во втором случае найти желаемое шансов гораздо больше.

Картины и другие произведения искусства

Вероятно, это мечта многих людей, что часто ходят секонд-хендами – отыскать там картину действительно известного художника, пишет Real Simple. Опытный покупатель Эшли Поскин советует использовать Google Lens – так можно идентифицировать и подписи, и работы художников.

Это идеальный инструмент на случай, если вы нашли картину и сомневаетесь относительно того, стоит ли ее покупать.

Кухонная утварь

Повседневная посуда, кастрюли, сковородки, интересные чашки, которые уже не найти в обычных магазинах – все это можно отыскать в секонд-хендах. Кроме того, в секондах стоит искать уникальные вещи – например ретро-сундуки для бара, винтажные тарелки или кухни и тому подобное.

Какие еще лайфхаки следует знать?