Вот что выискивать в секонд-хенде в 2026 году: профессиональный покупатель раскрыл свои секреты
- Профессиональный покупатель советует иметь список и быть открытыми ко всему, чтобы успешно искать вещи в секонд-хенде.
- Рекомендуется искать брендовые шелковые платки, дизайнерскую одежду, подержанную мебель, картины, кухонную утварь и уникальные ретро-сокровища.
Поиски вещей и одежды в секонд-хенде многим людям кажутся лотереей, в которой почти невозможно вытянуть счастливый билет. Впрочем, профессиональный покупатель раскрыл свой секрет поиска настоящих "сокровищ".
Лучший совет по поиску вещей в секонд-хенде – это всегда иметь список и быть открытыми ко всему. Список поможет сосредоточиться, а открытый ум даст найти что-то, что удовлетворит потребность, но чего не было в списке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.
Как искать вещи в секонд-хенде в 2026 году?
С началом нового года многие люди составляют список желаний – и для того, чтобы воплотить его, не потратив все сбережения, стоит наведаться в ближайший секонд-хенд. Но для этого следует знать, какой именно ассортимент вещей там можно найти – это залог успешного шопинга.
Поэтому, опытный покупатель секонд-хендов советует составить некую "карту" с магазинами, где могут быть те или иные вещи. Это точно увеличит ваши шансы найти то, чего вы хотите. Итак, вот какие категории товаров можно искать в магазинах подержанных вещей.
Одежда и текстиль
Брендовые шелковые платки, высококлассные дизайнерские вещи – это то, что следует поставить себе цель в следующем году. Кроме того, в секонд-хендах всегда следует смотреть на состав одежды и текстиля – ведь там легко можно отыскать стопроцентную шерсть или кашемир – и даже ручной работы.
Мебель
Подержанную мебель можно искать и в секонд-хендах, и онлайн – и во втором случае найти желаемое шансов гораздо больше.
Картины и другие произведения искусства
Вероятно, это мечта многих людей, что часто ходят секонд-хендами – отыскать там картину действительно известного художника, пишет Real Simple. Опытный покупатель Эшли Поскин советует использовать Google Lens – так можно идентифицировать и подписи, и работы художников.
Это идеальный инструмент на случай, если вы нашли картину и сомневаетесь относительно того, стоит ли ее покупать.
Кухонная утварь
Повседневная посуда, кастрюли, сковородки, интересные чашки, которые уже не найти в обычных магазинах – все это можно отыскать в секонд-хендах. Кроме того, в секондах стоит искать уникальные вещи – например ретро-сундуки для бара, винтажные тарелки или кухни и тому подобное.
Какие еще лайфхаки следует знать?
