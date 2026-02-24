Не выбрасывайте старые подушки: их можно применить в быту

Часто подушки "списываются" из-за смены интерьера, впрочем не всегда их надо выбрасывать. Последние годы популярность приобрела практика ответственного потребления, поэтому им можно найти новое применение, которое точно пригодится.

Если подушка осталась чистой и без признаков плесени, то ее вполне реально использовать повторно, пишет Martha Stewart. Подушки служат от 1 до 2 лет, все зависит от качества и типа наполнителя. Но даже если со временем они теряют форму и поддержку, то это не означает, что их ресурс полностью исчерпан.

Как можно повторно использовать подушки?

Для работы в саду

Старая подушка может стать удобной опорой для коленей во время ухода за клумбами или пересадкой растений. Нужно только поместить ее в водонепроницаемый чехол из брезента или прочного пакета. Такой коврик неоднократно понадобится для работы на земле.

Спальное место для животных

Приюты довольно часто принимают текстиль для обустройства мест для животных. Они подходят как подстилки в клетках или вольерах. Старая подушка также может стать лежанкой для кошек или собак.

Коврик для коленей во время домашних дел

Старая подушка понадобится во время уборки или упорядочения нижних полок или шкафов. Она защитит колени, когда длительное время придется работать на полу.

Для создания мягких игрушек

Наполнители из старой подушки можно использовать для создания мягких игрушек. Благодаря им можно вернуть форму любимым вещам, которые со временем потеряли объем, или даже создать новые игрушки.

Для террасы или балкона

Подушка в хорошем состоянии может подойти для обустройства зоны отдыха на открытом воздухе. Она придаст мягкости стульям или диванам. Дополнительно только можно позаботиться о защитном или водонепроницаемом материале.

Такое повторное использование текстиля с добавлением фантазии – простой способ дать подушкам вторую жизнь.

Как в домашних условиях очистить матрас?

Регулярное пылесошение матраса помогает поддерживать его чистоту и свежесть, пишет Express. Благодаря такому лайфхаку удастся избежать использования химических средств. Сода абсорбирует запахи и борется с бактериями, поэтому ее можно оставить на матрасе на несколько часов перед тем, как пропылесосить.

