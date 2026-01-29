Не выбрасывайте старые коробки из-под обуви: 5 зимних трюков с картоном, которые способны согреть

Картон часто недооценивают и выбрасывают, однако его преимущество на зиму заключается в том, что он способен удерживать тепло. Вариантов настолько много, что о большинстве из них вы даже не догадывались.

В холодное время года каждый из нас ищет различные способы согреться, впрочем есть непопулярная вещь, которую часто обходят в хозяйстве, – и это картон, пишут "Хорошие новости".

Читайте также Не выбрасывайте пакетики силикагеля: они спасают от влаги

Как использовать картон из-под обуви?

Картонные стельки

Ноги могут мерзнуть даже в теплых сапогах, поэтому нужно лишь вырезать стельки из плотного картона и положить под основную стельку. Такое действие поможет создать дополнительный теплоизоляционный слой. Картон хорошо сохраняет тепло, а ноги не перегреются и не вспотеют.



Из картона можно сделать стельки / Фото с сайта "Добрые новости"

Картонный экран

Если из окон всегда тянет холодом, то нужно развернуть коробку в плоский лист и установить возле рамы. Такой барьер направит холодный воздух вниз и не позволит ему распространяться по комнате.

Устранение сквозняка из дверей

Благодаря картону можно сделать временный уплотнитель. Нужно нарезать его полосками, сложить в несколько слоев или скрутить в валик, а потом обернуть тканью. Такая конструкция перекрывает щели и помогает сохранить тепло, повышая температуру в комнате на несколько градусов.

Утепление холодного пола

С пола часто может тянуть холодом, поэтому стоит расстелить обычную коробку из-под обуви. Такой вариант идеально подойдет для тех, кто работает за столом. Внутрь стоит лишь положить теплую ткань. Благодаря такому лайфхаку ногам всегда будет тепло.

Отражатель тепла для радиатора

Если выстелить внутреннюю поверхность картона фольгой и разместить ее за батареей, то стена не будет поглощать тепло, а будет возвращаться обратно в комнату. Эти простые трюки точно помогут лучше пережить зиму без сложных затрат.

Почему не стоит выбрасывать чайные пакетики?

Использованные чайные пакетики можно применять для обезжиривания посуды, освежения холодильника, подпитки сада, мытья стекла, как натуральный краситель и для дезодорации ковров, пишет Martha Stewart. Чайные листья обладают свойствами, которые позволяют эффективно расщеплять жир, поглощать неприятные запахи и добавлять питательные вещества в почву.

Какие еще лайфхаки надо знать?