Февральская обработка сада решает будущий урожай: что обязательно сделать до весны

Февраль в саду – не пауза, а замечательное окно возможностей. Именно в этот период появляются оттепели во время которых стоит "подкормить" растения.

Февральская обработка можно проводить тогда, когда днем температура стабильно держится около плюс 4 – 5 градусов, а ночью не падает до минусового показателя, сообщает Vsn. При таких показателях растения не испытывают стресса, а препараты работают на 100 процентов.

Интересно Действительно ли закрытые жалюзи делают теплее: разбираем популярный лайфхак

Чем обрабатывать сад в феврале, чтобы не навредить?

Один из самых распространенных вариантов для ранней профилактики – бордосская смесь. В феврале используют концентрированный, трехпроцентный раствор. Его готовят отдельно – известковое “молоко” и медный купорос, а уже потом аккуратно соединяют. Готовый раствор имеет ровный, светло-голубой оттенок без осадка. Опрыскивают деревья и кусты лишь с нераспустившимися почками.

Чем обрабатывать сад / Unsplash

Когда почки уже слегка набухли, концентрацию уменьшают до одного процента. Это принципиально важно – более сильные растворы в этот момент могут повредить живые ткани. В феврале мелочей не бывает.

Еще одно проверенное средство – железный купорос. Его применяют в концентрации около 3 – 4 процентов. Раствор готовят на теплой воде, чтобы кристаллы полностью растворились. Подходит он для плодовых деревьев и кустарников, которые еще “спят”. Такая обработка снижает риск грибковых поражений и притормаживает преждевременное пробуждение.

Медный купорос в феврале используют отдельно от бордоской смеси. Чаще всего – в виде однопроцентного раствора. Его готовят в пластиковой посуде, тщательно процеживают и применяют до распускания почек. Этот вариант удобен для точечной обработки проблемных деревьев.

Отдельно стоит упомянуть почву. Если планируется ранняя посадка или подготовка теплицы, применяют более крепкий раствор медного купороса – до трех процентов. Это делают заранее, чтобы земля успела отдохнуть до высаживания. Важное правило – чередование препаратов. Если осенью применяли железный купорос, в феврале логичнее выбрать медный. Однообразие снижает эффективность защиты.

Как правильно ухаживать за садом в феврале?

Перед опрыскиванием стоит осмотреть кору, места старых срезов, штамбы. Именно там чаще всего хранятся возбудители проблем, пишет zielony Ogrodek.

Февраль – удачное время для санитарных мелочей. Убрать остатки мумифицированных плодов, снять ловчие пояса, проверить защиту от грызунов. Это не требует много времени, но заметно влияет на состояние сада. Любые работы можно выполнять в сухой, безветренный день.

Какие лайфхаки пригодятся?