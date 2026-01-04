Никогда не выбрасывайте пепел из камина: вот что с ним можно сделать
- Пепел из камина можно использовать для очистки стекла, как добавку к почве, поглотитель запахов и чистящее средство для дома.
- Его также можно применять для посыпки скользких дорожек зимой и очистки гриля и металлических инструментов.
Во многих домах стоит в гостиной камин, который создает особую уютную атмосферу. Но после того, когда пламя угасает, у нас остается пепел. Большинство его выбрасывает, но на самом деле он может понадобиться нам в доме или саду.
Пепел имеет довольно много полезных свойств, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Есть несколько разумных и экологических способов, которые помогут использовать пепел из камина с пользой.
Как использовать пепел?
Средство для очистки каминного стекла
Сажу на стекле камина можно отчистить пеплом. Достаточно лишь смочить мягкую тряпку водой, обмакнуть в сухой пепел и круговыми движениями протереть загрязненное стекло. Пепел хорошо подхватывает сажу, поэтому достаточно в конце мытья только пройтись влажной тканью.
Добавка к почве
В древесной золе содержится калий и другие полезные минералы для растений. Золу можно использовать как естественное удобрение для кислых почв. Достаточно лишь тонкого просеянного слоя вокруг растения. Важно только сочетать золу с другими органическими материалами.
Золу можно использовать в различных целях / Фото Freepik
Поглотитель запахов
Пепел имеет такое же действие, как и пищевая сода, потому что имеет свойство впитывать неприятные запахи. Поставьте небольшую открытую емкость с сухим пеплом в кладовке, подвале или другом месте, где накапливается затхлый запах. Таким образом можно освежить воздух без химических ароматизаторов.
Чистящее средство для дома
Соединив пепел с водой, можно получить мягкий абразив, который подходит для очистки металлических или керамических поверхностей. Нужно только убрать большие куски угля и развести пепел с водой до образования пасты и втереть ее в поверхность.
Посыпка дорожек зимой
Если дорожка к дому и лестница покрылись льдом, то пепел может стать альтернативой песка или соли. Посыпьте скользкие участки тонким слоем, чтобы улучшить сцепление и устранить падения.
Очистка гриля и металлических инструментов
Пепел подойдет в уходе за грилем и металлическими аксессуарами на открытом воздухе. Паста из пепла и воды легко удаляет нагар и загрязнения решеток и инструментов.
Дубовые дрова плотные и тяжелые, горят медленно, давая стабильное тепло без резких вспышек, пишет Onet. Граб и бук горят медленно, давая густой и длительный жар, бук быстро разгорается и сгорает равномерно.
Какие еще советы стоит знать?
Бюджетные парафиновые свечи могут быть опасными для здоровья, поскольку выделяют токсичные соединения, такие как толуол и бензол.
Для утепления ног в мороз можно обернуть стопу пищевой фольгой между слоями носков.
