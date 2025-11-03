Не выбрасывайте опавшие листья: вот что с ними надо сделать до конца ноября
- Опавшие листья можно превратить в компост, который образуется за 12 месяцев и улучшает качество почвы.
- Некоторые садоводы измельчают листья газонокосилкой для быстрого разложения, или используют его для укрытия растений на зиму.
На каждом участке в начале ноября собирается немало опавших листьев во дворе или в саду. Собрать их нужно обязательно, но выбрасывать – не стоит. Дачники рассказали об одном полезном действии, которое рекомендуется применить.
Собранные листья с деревьев нужно превратить в компост, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Нужно всего 12 месяцев на разложение.
Как переработать опавшие листья?
Сначала опавшие листья надо собрать граблями и расфасовать в мешки. Накопившиеся желтые листья внутри мешков могут быть влажными, но не слишком. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить лишнюю влагу, проколите дно мешков.
Далее старые мешки надо плотно завязать, чтобы начался процесс разложения. После наведенного порядка с листьями во дворе и саду, мешки нужно отложить подальше до следующего года.
Осенние листья могут стать компостом / Фото Pexels
Уже следующей осенью питательным содержанием компоста можно замульчировать грядки и бордюры и улучшить качество почвы. Такой процесс сбора и компостирования опавших листьев можно повторять каждый год.
Ресурс Martha Stewart пишет, что опавшие листья для сада является полезным. Когда оно разлагается, то наделяет почву питательными и органическими веществами, способствуя улучшенному качеству почвы.
Некоторые дачники не собирают листья, но используют газонокосилку для того, чтобы его измельчить. Измельченные листья быстрее разлагаются и могут прекрасно использоваться как мульча для клумб или грядок.
А еще сухие листья подойдут для укрытия растений. На зиму листьями можно укрыть хризантемы, гортензии и розы. А еще определенную часть листьев можно оставить в кустарниках. В этих местах часто живут ежи, поэтому листья помогут им лучше перезимовать в тепле.
Какие садовые лайфхаки стоит знать?
Хризантемы нужно обрезать осенью, чтобы удалить сухие и больные стебли, что будет способствовать их хорошему цветению.
Дачникам нужно косить газон осенью, поскольку это помогает защитить траву от болезней и обеспечить ее лучшее развитие.
Частые вопросы
Почему важно превращать опавшие листья в компост?
Преобразование опавших листьев в компост важно, поскольку примерно через 12 месяцев разложения листья образуют мульчу и компост, которые улучшают качество почвы - они наделяют ее питательными и органическими веществами.
Как правильно собирать и хранить опавшие листья для компостирования?
Сначала опавшую листву нужно собрать граблями и расфасовать в мешки. Листья должны быть влажными, но не слишком. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, следует проколоть дно мешков. После этого мешки надо плотно завязать и отложить до следующего года.
Какие альтернативные методы использования опавших листьев существуют?
Некоторые дачники используют газонокосилку для измельчения листьев, которые быстрее разлагаются и могут использоваться как мульча. Сухие листья также подходят для укрытия растений на зиму, например, для хризантем, гортензий и роз.