Как подготовить хризантемы к пышному цветению: садовод с Житомирщины дала ценные советы

В марте хризантемы начинают восстанавливаться после зимы. Но несмотря на то, что цветут эти цветы осенью, уход за кустами следует начинать уже с весны.

Об основных моментах ухода – обрезки, подкормки и проверку состояния растения рассказала садовница из Житомирщины Татьяна Збинская, пишет Общественное.

Как ухаживать за хризантемами весной?

Осмотр после зимы

Кусты после зимы надо сначала осмотреть. Если растение хорошо перезимовало, то выкапывать цветы или пересаживать – не стоит. Достаточно лишь убрать сухие листья и очистить почву вокруг куста. Чтобы обеспечить доступ к воздуху корням, можно землю слегка разрыхлить.

Молодые зеленые побеги свидетельствуют о том, что хризантема хорошо перезимовала. Большинство хризантем выносливы к холодным зимним дням, но некоторые кусты могут начать расти позже, поэтому не стоит переживать.

Обрезка

Весной достаточно лишь провести санитарную обработку – удалить поврежденные или сухие побеги. Кусты хризантем обычно не обрезают.

Однако раз в несколько лет нужно делить кусты хризантемы. Это делается для того, чтобы омолодить растение или размножить сорт. Когда куст очень густой, то начнет слабее цвести, а погоны измельчают. В таком случае их уже надо делить – весной или осенью.

Подкормка

Садовница советует во время активного роста зеленой массы вносить комплексные или азотные удобрения. Способствовать формированию цветов будут фосфорно-калийные удобрения. Их надо вносить в период бутонизации. После начала цветения подкормки прекращают.



Подкормки улучшат рост цветов / Фото Суспільне Житомир

Ошибки садоводов

По словам Татьяны, дачники часто сажают хризантемы в неправильном месте в тени, поливают большим количеством воды, загущают посадки и неправильно заглубляют корни.

Хризантемы любят расти в солнечном месте на хорошо дренированной почве, при умеренной влажности. В тени они плохо цветут или совсем не цветут.

Обработка от болезней и вредителей

Обрабатывать хризантемы, если растения здоровы – не нужно. Если же цветы имеют признаки болезни тогда надо обработать фунгицидами и инсектицидами. Такую обработку надо осуществить еще до начала роста.

Плохо дренированный грунт вреден для хризаетем тем, что в разы увеличивает риск корневой гнили, пишет The Spruce. А вот слишком переполненная почва глиной уже будет препятствовать росту корней растений. Сажать хризантемы стоит в тех местах, которые будут регулярно орошаться. Сухая почва является стрессовой для цветов, поэтому влага необходима. Поливать цветы надо у основания, минуя верхушки листьев, потому что лишняя вода приведет к проблемам с плесенью.