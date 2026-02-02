Как согреться на работе, когда в офисе холодно: сохраняйте и пользуйтесь

Холодные рабочие помещения этой зимой стали для многих нормой. Из-за проблем с отоплением и энергетикой люди работают в свитерах, куртках и даже шапках.

Но как ни старайся, и сидячая работа быстро "съедает" тепло, а замерзшие руки и ноги мешают сосредоточиться. Поэтому вопрос, как реально согреться на рабочем месте без обогревателя, стал практическим, а не теоретическим. Что делать, чтобы добавить будням комфорта – рассказывает Medonet.

Как согреться в офисе, когда нет отопления?

Важно сразу сказать – спасают не "хитрые лайфхаки", а простые физические вещи. Тепло нужно или сохранять, или создавать локально там, где тело мерзнет больше всего.

В первую очередь – ноги. Именно они быстрее всего остывают под столом. USB-грелка для ног или коврик с подогревом – один из самых эффективных вариантов. Он потребляет минимум энергии, работает от компьютера или павербанка и дает постоянное мягкое тепло.

Работать надо в комфорте / Фото Freepik

Далее надо подумать об изоляции от пола. Даже без электричества помогает плотный коврик, сложенный плед или пенная туристическая подкладка. Холод от бетонного пола забирает тепло незаметно, но постоянно.

Несколько слоев одежды – еще один способ спастись. Лучше несколько тонких, чем один толстый. Хлопковая футболка, свитер и жилетка сохраняют тепло значительно эффективнее, чем массивная кофта. Особое внимание стоит уделить пояснице – именно там теряется много тепла.

А еще пригодится грелки. Четвертое – локальные грелки. Маленькая резиновая грелка или бутылка с теплой водой под куртку или на колени дает быстрый эффект, который легко можно возобновлять.

Что есть в обед, когда постоянно холодно?

В холодном помещении организм тратит больше энергии, поэтому пища должна быть теплой и питательной. Лучше всего работают горячие первые блюда – супы, бульоны, борщ. Они быстро повышают внутреннюю температуру тела, рассказывает Onet.

Хорошо согревают также каши, тушеные овощи, блюда с белком. Теплый чай, узвар или вода с лимоном и имбирем дают мягкий эффект без резкой нагрузки на сердце. А вот холодные салаты, йогурты из холодильника и сладкие газированные напитки лучше отложить до более теплых дней.

Какие советы стоит сохранить?