Почему зимой разряжается аккумулятор: ответ автомобилистов

Зимой многие водители имеют проблему с запуском двигателя из-за разряженного аккумулятора. Иногда даже новые батареи могут выйти из строя достаточно быстро. Эксперты рассказали, почему именно так происходит и как избежать таких проблем.

Минусовая температура влияет на исправность аккумулятора, пишет 24 Канал со ссылкой на UA Motors. Однако важную роль играет еще и выбор аккумулятора и уход за ним. Мороз имеет негативное влияние на аккумулятор, но не только холодная погода является признаком поломки.

Почему разряжается аккумулятор?

Выбор дешевых моделей

Аккумулятор может выйти из строя, если он некачественный. Водители часто хотят сэкономить, но такая покупка не является правильной, потому что через непродолжительное время придется все равно покупать новую батарею. Дешевые варианты не способны выдерживать низкую температуру и большие нагрузки, поэтому даже новый аккумулятор может быстро потерять свое предназначение.

Неправильный выбор для авто

Поломка аккумулятора происходит из-за его несоответствия требованиям конкретной марки или модели автомобиля. Современные аккумуляторы AGM (Absorbent Glass Mat) являются более устойчивыми к зарядке и разрядке, поэтому подходят для авто с функцией "старт – стоп". А вот обычная батарея на таких машинах может быстро выйти из строя, потому что не выдержит интенсивную эксплуатацию.



Аккумулятор должен подходить к автомобилю / Фото СТО "Гепард"

Температурные колебания

Резкие перепады температур могут плохо влиять на аккумулятор. Сильные морозы, а тогда резкое потепление может стать стрессовым для батареи. В таких случаях аккумулятор может потерять свой заряд, если регулярно не проверять его состояние. К быстрому разряду могут привести неочищенные клеммы. Именно плохой контакт между клеммами и проводами не дает аккумулятору работать на полную мощность.

Как избежать проблем с аккумулятором?

Аккумулятор может прослужить и дольше, но нужно выбирать батареи с высоким качеством. Лучшая модель хорошо выдержит зимние нагрузки. Выбирайте ту модель, которая подходит к вашей машине, регулярно проверяйте состояние аккумулятора и чистите клеммы, чтобы избежать проблем с электропитанием.

К слову, в мороз нельзя ставить машину на ручник, поскольку он может примерзнуть, и автомобиль не сдвинется с места, пишет Auto-Swiat. Если ручник замерз, следует хорошо прогреть двигатель или тормозной механизм теплой водой, а в случае неудачи – обратиться в сервис.

