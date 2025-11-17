Вытяжка будет блестеть за считанные минуты: самый простой способ ее почистить

Если вы не можете вспомнить, когда же в последний раз чистили вытяжку на кухне и ее фильтр, вероятно, уже пришло время это сделать. Ведь грязная вытяжка не только портит опрятный вид кухни, но и мешает готовить там как следует.

Мытье вытяжки на кухне – это далеко не самая приятная задача, и многие оттягивают его так долго, что в конце концов приходится иметь дело с гораздо более сложными загрязнениями – не только пылью, но и застарелым жиром, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как можно быстро почистить вытяжку?

Чистка вытяжки чрезвычайно важна – и не только для того, чтобы она выглядела красиво и чистенько. Грязная вытяжка, оказывается, может привести к ухудшению вентиляции и кондиционирования воздуха в доме, и даже потенциально способствовать пожару.

К счастью, почистить вытяжку значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому вот как это сделать.

Снимите фильтр

Фильтр расположен на нижней части вытяжки – стороне, обращенной к варочной поверхности. Для того, чтобы снять многоразовый фильтр, нужно найти защелку, или же просто потянуть его вниз – это зависит от модели.

Приготовьте раствор для чистки

Раковину или большую кастрюлю нужно наполнить кипятком. В него добавьте несколько столовых ложек жидкости для мытья посуды, а также полстакана пищевой соды. Хорошо перемешайте раствор.

Замочите фильтр

Фильтр следует погрузить в раствор и оставить так по крайней мере на 15 минут. После этого выньте фильтр – сделать это нужно еще до того, как вода полностью остынет, а жир снова осядет на фильтре.

Почистите фильтр и промойте его

После того как замачивание уже смягчило жир и грязь на фильтре, самое время воспользоваться щеткой. Потрите фильтр, чтобы удалить остатки грязи, а после этого тщательно промойте его горячей водой и высушите.

Очистите поверхности вытяжки

Прежде всего убедитесь, что на плите нет никакой посуды или пищи. После этого на все поверхности вытяжки распылите обезжириватель или домашний раствор из уксуса и воды. Оставьте средство на 15 минут, а после этого вытрите его бумажным полотенцем.

Если на вытяжке остались какие-то частицы грязи, можно использовать еще немного обезжиривателя, а потом потереть щеткой с нейлоновой щетиной. Наконец не забудьте удалить все остатки и тщательно промыть вытяжку влажной тряпкой.

Насколько часто нужно чистить вытяжку?

Чистить вытяжку на самом деле нужно раз в месяц – но если вы не очень часто готовите, можно увеличить этот интервал до трех месяцев, пишет Martha Stewart. Впрочем, следует обращать внимание еще и на несколько признаков: если дым не выходит из комнаты, или же вы заметили, что фильтр уже засорен жиром, чистку нужно провести немедленно.

Какие еще лайфхаки по чистке нужно знать?