Вытяжка будет блестеть за считанные минуты: самый простой способ ее почистить
- Чистить вытяжку нужно раз в месяц, но если готовить нечасто, интервал можно увеличить до трех месяцев.
- Для чистки фильтра его нужно замочить в растворе из кипятка, жидкости для мытья посуды и пищевой соды, затем почистить щеткой и промыть водой.
Если вы не можете вспомнить, когда же в последний раз чистили вытяжку на кухне и ее фильтр, вероятно, уже пришло время это сделать. Ведь грязная вытяжка не только портит опрятный вид кухни, но и мешает готовить там как следует.
Мытье вытяжки на кухне – это далеко не самая приятная задача, и многие оттягивают его так долго, что в конце концов приходится иметь дело с гораздо более сложными загрязнениями – не только пылью, но и застарелым жиром, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Как можно быстро почистить вытяжку?
Чистка вытяжки чрезвычайно важна – и не только для того, чтобы она выглядела красиво и чистенько. Грязная вытяжка, оказывается, может привести к ухудшению вентиляции и кондиционирования воздуха в доме, и даже потенциально способствовать пожару.
К счастью, почистить вытяжку значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому вот как это сделать.
Снимите фильтр
Фильтр расположен на нижней части вытяжки – стороне, обращенной к варочной поверхности. Для того, чтобы снять многоразовый фильтр, нужно найти защелку, или же просто потянуть его вниз – это зависит от модели.
Приготовьте раствор для чистки
Раковину или большую кастрюлю нужно наполнить кипятком. В него добавьте несколько столовых ложек жидкости для мытья посуды, а также полстакана пищевой соды. Хорошо перемешайте раствор.
Замочите фильтр
Фильтр следует погрузить в раствор и оставить так по крайней мере на 15 минут. После этого выньте фильтр – сделать это нужно еще до того, как вода полностью остынет, а жир снова осядет на фильтре.
Почистите фильтр и промойте его
После того как замачивание уже смягчило жир и грязь на фильтре, самое время воспользоваться щеткой. Потрите фильтр, чтобы удалить остатки грязи, а после этого тщательно промойте его горячей водой и высушите.
Очистите поверхности вытяжки
Прежде всего убедитесь, что на плите нет никакой посуды или пищи. После этого на все поверхности вытяжки распылите обезжириватель или домашний раствор из уксуса и воды. Оставьте средство на 15 минут, а после этого вытрите его бумажным полотенцем.
Если на вытяжке остались какие-то частицы грязи, можно использовать еще немного обезжиривателя, а потом потереть щеткой с нейлоновой щетиной. Наконец не забудьте удалить все остатки и тщательно промыть вытяжку влажной тряпкой.
Насколько часто нужно чистить вытяжку?
Чистить вытяжку на самом деле нужно раз в месяц – но если вы не очень часто готовите, можно увеличить этот интервал до трех месяцев, пишет Martha Stewart. Впрочем, следует обращать внимание еще и на несколько признаков: если дым не выходит из комнаты, или же вы заметили, что фильтр уже засорен жиром, чистку нужно провести немедленно.
Какие еще лайфхаки по чистке нужно знать?
Частые вопросы
Почему важно регулярно чистить вытяжку на кухне?
Чистка вытяжки чрезвычайно важна - и не только для того, чтобы она выглядела красиво и чистенько. Грязная вытяжка может привести к ухудшению вентиляции и кондиционирования воздуха в доме, и даже потенциально способствовать пожару.
Какие шаги необходимо выполнить для эффективной чистки вытяжки?
Первый шаг - снять фильтр, затем приготовить чистящий раствор из кипятка, жидкости для мытья посуды и пищевой соды. Замочите фильтр в растворе, затем почистите его щеткой и промойте горячей водой. Наконец, очистите поверхности вытяжки с помощью обезжиривателя или раствора из уксуса и воды.
Как часто нужно чистить вытяжку на кухне?
Чистить вытяжку рекомендовано раз в месяц, но если вы не очень часто готовите, можно увеличить этот интервал до трех месяцев. Однако, если дым не выходит из комнаты или фильтр засорен жиром, чистку нужно провести немедленно.
