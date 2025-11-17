Витяжка блищатиме за лічені хвилини: найпростіший спосіб її почистити

Якщо ви не можете пригадати, коли ж востаннє чистили витяжку на кухні та її фільтр – ймовірно, вже настав час це зробити. Адже брудна витяжка не тільки псує охайний вигляд кухні, але й заважає готувати там як слід.

Миття витяжки на кухні – це далеко не найприємніше завдання, і чимало людей відтягують його так довго, що зрештою доводиться мати справу з набагато складнішими забрудненнями – не лише пилом, але й застарілим жиром, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Цікаво Не знадобиться жодна хімія: як за лічені хвилини прочистити злив на кухні

Як можна швидко почистити витяжку?

Чищення витяжки надзвичайно важливе – і не тільки для того, аби вона виглядала гарно і чистенько. Брудна витяжка, виявляється, може призвести до погіршення вентиляції та кондиціонування повітря у будинку, і навіть потенційно сприяти пожежі.

На щастя, почистити витяжку значно простіше, ніж може видатися на перший погляд. Тож ось як це зробити.

Зніміть фільтр

Фільтр розташований на нижній частині витяжки – стороні, що звернена до варильної поверхні. Для того, аби зняти багаторазовий фільтр, потрібно знайти засувку, або ж просто потягнути його вниз – це залежить від моделі.

Приготуйте розчин для чищення

Раковину чи велику каструлю потрібно наповнити окропом. У нього додайте кілька столових ложок рідини для миття посуду, а також пів склянки харчової соди. Добре перемішайте розчин.

До речі, знайти засоби для чищення за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Замочіть фільтр

Фільтр слід занурити у розчин та залишити так принаймні на 15 хвилин. Після цього вийміть фільтр – зробити це потрібно ще до того, як вода повністю охолоне, а жир знову осяде на фільтрі.

Почистьте фільтр та промийте його

Після того як замочування вже пом'якшило жир та бруд на фільтрі, саме час скористатися щіткою. Потріть фільтр, аби видалити залишки бруду, а після цього ретельно промийте його гарячою водою та висушіть.

Очистіть поверхні витяжки

Передусім переконайтеся, що на плиті немає жодного посуду чи їжі. Після цього на усі поверхні витяжки розпорошіть знежирювач чи домашній розчин з оцту та води. Залиште засіб на 15 хвилин, а після цього витріть його паперовим рушником.

Якщо на витяжці залишилися якісь частинки бруду, можна використати ще трохи знежирювача, а тоді потерти щіткою з нейлоновою щетиною. Насамкінець не забудьте видалити усі залишки та ретельно промити витяжку вологою ганчіркою.

Наскільки часто потрібно чистити витяжку?

Чистити витяжку насправді потрібно раз на місяць – але якщо ви не дуже часто готуєте, можна збільшити цей інтервал до трьох місяців, пише Martha Stewart. Втім, слід звертати увагу ще й на кілька ознак: якщо дим не виходить з кімнати, або ж ви помітили, що фільтр вже засмічений жиром, чищення потрібно провести негайно.

Які ще лайфхаки з чищення потрібно знати?